Mental Cruelty nagrali trzeci album

"A Hill To Die Upon" - to tytuł nowego materiału mrocznych deathcore'owców z Mental Cruelty.

Zespół Mental Cruelty przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Trzeci longplay niemieckiego kwintetu zmiksował i poddał masteringowi kanadyjski fachowiec Josh Schroeder w swoim Random Awesome! Recording Studio.

W utworze "Ultima Hypocrita" gitarowe solo zagrał gościnnie japoński muzyk Yo Onityan.

Album "A Hill To Die Upon" będzie mieć swą premierę 28 maja nakładem kalifornijskiej Unique Leader Records.

Teledysk do wypuszczonego we wtorek, 2 marca, singla "Ultima Hypocrita" Mental Cruelty możecie zobaczyć poniżej:

Clip Mental Cruelty Ultima Hypocrita - feat. Yo Onityan

Oto lista kompozycji płyty "A Hill To Die Upon":

1. "Avgang"

2. "Ultima Hypocrita"

3. "Abadon"

4. "King Ov Fire"

5. "Eternal Eclipse"

6. "Death Worship"

7. "Fossenbrate"

8. "A Hill To Die Upon"

9. "Extermination Campaign"

10. "The Left Hand Path".