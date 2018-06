Melt Festival 2018 już za dwa tygodnie

Tegoroczna edycja festiwalu Melt odbędzie się w dniach 13-15 lipca. Gwiazdami imprezy będą m.in. Florence and The Machine, The xx, Fever Ray i Tyler, The Creator. Melt to jednak nie tylko koncerty. W tym roku Ferropolis odwiedzić można będzie poświęcone sztuce przestrzenie Art Forum i Art Space.

Do tegorocznej edycji Melt coraz bliżej /Michał Klusek - Shoot Me /materiały promocyjne

Sztuka zawsze była ważnym elementem festiwalu Melt, a od ubiegłej edycji ma swoje dedykowane miejsce na terenie Ferropolis - Art Space zlokalizowane w Oranżerii. Odbędą się tam wystawy sztuki współczesnej i interdyscyplinarnej. To jednak nie wszystko, specjalnie przygotowane instalacje pojawią się także w nowej lokalizacji - Art Forum na scenie w leśnym zagajniku ulokowanym nad samym jeziorem - prawdziwej Narni niczym nieskrępowanej wyobraźni. Będzie to miejsce dedykowane spotkaniom i panelom dyskusyjnym z zaproszonymi gośćmi.



Ponadto aktywności związane ze sferą sztuki będą odbywać się także na MeltSelektor Stage i Sensi Stage, na której posłuchać będzie można slow-house’u. Z kolei w ramach projektu House of Presents pojawi się Drag Queen Pansy Parker oraz jej podopieczni. W House of Presents rządzić będą cekinowe suknie, wysokie obcasy i nieskrępowana seksualność. Zobaczymy także hołd dla Britney Spears, Davida Bowie, Beyonce i innych gwiazd.

Kolejną lokalizacją jest Meltopia, specjalne miejsce na terenie miasteczka campingowego, gdzie można będzie wziąć udział w warsztatach związanych z tematami recyclingu i upcyclingu czy mody DYI, a także zrelaksować się podczas codziennych zajęć jogi.

W Art Space i Art Forum pojawią się prace artystów specjalizujących się w performensach audiowizualnych, a także instalacjach z wykorzystaniem światła i materiałów wideo.

Zdjęcie Publiczność festiwalu Melt / Michał Klusek - Shoot Me / materiały promocyjne

Wśród zaproszonych artystów zobaczymy Ulfa Langheinricha, który pod pseudonimem GRANULAR SYNTHESIS wraz Kurtem Hentschägerem od lat 90. poszerza percepcję odwiedzających, wykorzystując światło i videoart. Podczas Melt premierę będą miały dwie instalacje jego autorstwa - NIL i QSL. Obie odwiedzić będzie można w Art Space. Ponadto, Ulf Langheinrich dwukrotnie zaprezentuje film FULL ZERO na ekranie na scenie MeltSelektor.

Z kolei w Art Forum Pollyester odbędzie się światowa premierę jej audiowizualnego performance’u ДЕЛО N° - A Binaural Transit Installation. Jej projekt to połączenie instalacji wideo, koncertu oraz praktyk rytualnych. Obejrzeć można będzie go trzykrotnie - w piątek, sobotę i niedzielę.



Kuratorem obu przestrzeni będzie Tobias Staab, niemiecki dramaturg, który aktywnie angażuje się w organizację festiwalu Ruhrtriennale, w ramach którego w ponad 135 industrialnych lokalizacjach Zagłębia Ruhry odbywają się wydarzenia kulturalne. Na co dzień DJ i dziennikarz muzyczny związany z muzyczną sceną Monachium.

Zdjęcie Publiczność festiwalu Melt / Michał Klusek - Shoot Me / materiały promocyjne

Melt to jeden z największych niemieckich festiwali muzyki elektronicznej. Odbywa się w unikalnej lokalizacji - Ferropolis. Nad scenami górują olbrzymie maszyny wykorzystywane w górnictwie i innych gałęziach przemysłu, które oświetlone kolorowymi światłami tworzą niezwykłe otoczenie. W ubiegłym roku Melt świętował swoje 20-lecie. To festiwal, który w swoim line-upie od lat potrafi połączyć składy tak różnych od siebie imprez z polskiego podwórka jak Open'er, Tauron Nowa Muzyka, Audioriver czy Sacrum Profanum, a dla niektórych z nich był sporą inspiracją.



Odbywa się w połowie lipca, kiedy pogoda zwykle dopisuje i sprzyja relaksowi na plaży nad jeziorem, na której odbywają się koncerty. Festiwal przyciąga bardzo różnych ludzi z Niemiec i nie tylko, swoje miejsce znajdzie tam każdy, niezależnie od wyznania, orientacji seksualnej, koloru skóry czy upodobań. Dodatkowo Melt jest świetnym rozwiązaniem na festiwalowy wypad z Polski - Ferropolis znajduje się 2 godziny drogi od granicy polsko-niemieckiej.

Obecnie w sprzedaży są bilety i karnety z trzeciej puli. Karnety kosztują 149 euro, bilety na pojedyncze dni 69 euro. Można także zaopatrzyć się w bilety grupowe lub VI.



Zdjęcie Publiczność festiwalu Melt / Michał Murawski - I Shoot Music / materiały promocyjne

Tak prezentuje się pełny skład tegorocznej edycji Melt Festival:

The xx, Florence + The Machine, Fever Ray, Tyler the Creator, Nina Kraviz, Mura Masa, Odesza, Jon Hopkins (Live), Ben Klock, Modeselektor (DJ) B2B Apparat (DJ), Cigarettes After Sex, Little Dragon, The Internet, Badbadnotgood, Princess Nokia, Modeselektor (DJ), The Black Madonna, Rin, Mount Kimbie, Alma, Fatima Yamaha, Parcels, Fischerspooner, The Blaze, Ellen Allien, Westbam, WhoMadeWho, Amelie Lens, Sevdaliza, Andhim, Adana Twins, Adriatique, George Fitzgerald (Live), Hundreds, IAMDDB, Rex Orange County, Tune-Yards, Erobique, Roman Flügel, Robag Wruhme, The Hacker pres. Amato (Live), Nastia, Honey Dijon, Zhu, Kali Uchis, Anna Haleta, Answer Code Request (Live), Antigone, Binh, Carlos Valdes, Cem, Claire Morgan, Cleveland, Coely, Cormac, DJ Seinfeld, Dana Ruh, Efdemin, Fatima Al Qadiri, Faka (Live), Gurr, HAAi, Inga Mauer, Jayda G, Jon Hester, Junglepussy, Kedr Livanskiy, Kid Simius, Kim Ann Foxman, Klee, Kuso Gvki, Layton Giordani, La Fleur, Lanark Artefax (Live), Leo Pol (Live), Lucy, Marc Miroir, Mavi Phoenix, Mirella Kroes, Moscoman, Moses Sumney, Ø [Phase] (Live), Or:la, Project Pablo, Rone, Sedef Adasi, Siriusmo, Smerz, Somewhen, Superorganism, Tijana T, Tommy Cash, Victor, Vincent Neumann, Yellow Days, Zenker Brothers.