Mark Knopfler: Koncerty w Krakowie i Gdańsku [ROZPISKA]

Jego nagrań słuchali amerykańscy żołnierze podczas inwazji w Iraku. Jego imieniem nazwany został dinozaur. Sprzedał ponad 120 mln płyt. Legendarny gitarzysta, założyciel kultowej grupy Dire Straits, Mark Knopfler zagra w Krakowie (10 lipca) i w Gdańsku (11 lipca).

Mark Knopfler powraca do Polski /Francesco Prandoni /Getty Images

Trasa promująca płytę "Down the Road Wherever" rozpoczęła się w kwietniu w Barcelonie i jest kontynuowana przez całą Europę, gdzie ostatnim koncertem w tej części trasy będzie show w Weronie w lipcu. W sierpniu i wrześniu Mark Knopfler odwiedzi Stany Zjednoczone.

Reklama

Wspomniany album "Down The Road Wherever" ukazał się w połowie listopada 2018 r.



Na dziewiąty solowy album Brytyjczyka trafiło 14 premierowych utworów.

Polskie koncerty odbędą się w środę (10 lipca) w Tauron Arenie Kraków i czwartek (11 lipca) w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

Godzinowa rozpiska polskich koncertów:

18:00 - otwarcie drzwi

20:00 - Mark Knopfler.



"Moje piosenki są stworzone do wykonywania na żywo. Kocham cały proces pisania ich samemu i nagrywania ich potem wraz z zespołem, ale ostatecznie najlepszą częścią jest wykonywanie ich na żywo dla publiczności. Lubię całe to zamieszanie - podróżowanie z miasta do miasta i interakcje z tą grupą muzyków - to totalna przyjemność. Naprawdę bardzo na to czekam" - podkreśla Mark Knopfler.



Clip Mark Knopfler Good On You Son

Sprawdź tekst utworu "Good On You Son" w serwisie Teksciory.pl!

Na trasie wspierać go będzie rozbudowany dziesięcioosobowy zespół, z którym w większości pracuje już od ponad dwóch dekad: Guy Fletcher (klawisze), Richard Bennett (gitara), Jim Cox (fortepian), Mike McGoldrick (gwizdek i flet), John McCusker (skrzypce i cytra), Glenn Worf (bas), Danny Cummings (perkusja) i Ian Thomas (bębny). Nowymi członkami zespołu będą: Graeme Blebins (saksofon) i Tom Walsh (trąbka).



Za produkcję "Down The Road Wherever" odpowiadają Knopfler oraz grający na klawiszach Guy Fletcher, który towarzyszy mu od 1984 r. Nagrania odbyły się w British Grove Studios w Londynie.

Autorem wszystkich kompozycji jest Mark Knopfler. W "Just A Boy Away From Home" słychać fragmenty słynnego piłkarskiego hymnu drużyny FC Liverpool "You'll Never Walk Alone".

Knopfler sławę zdobył, jako założyciel i lider formacji Dire Straits. Łączna sprzedaż wszystkich albumów zespołu na całym świecie przekroczyła 120 mln egzemplarzy.

Najpopularniejszy album zespołu, "Brothers in Arms", sprzedał się w liczbie ponad 30 mln egzemplarzy, będąc zarazem jednym z pierwszych albumów wydanych na płycie CD, które osiągnęły sprzedaż w wysokości większej niż milion kopii. Tytułowy utwór płyty był ponoć często odtwarzany przez amerykańskich żołnierzy podczas inwazji na Irak.

Zespół Dire Straits otrzymał czterokrotnie nagrodę Grammy, trzy razy Brit Award, dwa razy MTV Video Music Award oraz inne nagrody. Według Guinness Book of British Hit Albums, albumy zespołu spędziły łącznie ponad 1100 tygodni na UK Albums Chart.

Clip Dire Straits Romeo And Juliet

Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie i z jego założycieli jedynie Mark Knopfler oraz John Illsley pozostali w Dire Straits aż do momentu rozwiązania grupy w 1995 r.

Knopfler ukończył anglistykę na uniwersytecie w Leeds, ma także honorowy doktorat muzyczny nadany przez Newcastle University. Od wielu lat jest uznawany za jednego z najlepszych gitarzystów w historii rocka.

W 2018 roku zespół Dire Straits został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.