Marillion Weekend w Polsce w 2019 roku. Znamy supporty

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w Klubie Wytwórnia w Łodzi odbędzie się drugi polski tzw. Marillion Weekend. Poznaliśmy wykonawców, którzy będą poprzedzać Marillion.

Historia tych najczęściej 3-dniowych imprez sięga roku 2002, kiedy to miała miejsce pierwsza z nich. Dotychczas Weekendy odbyły się m.in. w różnych miastach Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Kanady i USA.

Pierwszy polski Marillion Weekend odbył się w kwietniu 2017 r. w Łodzi. Teraz zespół ujawnił, że powróci w to samo miejsce po dwóch latach.

W ciągu trzech wieczorów 12, 13 i 14 kwietnia w Klubie Wytwórnia w Łodzi brytyjska grupa Marillion zagra trzy zestawy utworów, inny każdego dnia.

"Czasami mamy specjalnych gości, czasem koncerty mają specjalny temat lub koncept" - tłumaczą zasady Marillion Weekend muzycy.

12 kwietnia 2019 r. na scenie klubu Wytwórnia pojawi się Gleb Kolyadin z zespołem. Gleb to na co dzień połowa duetu Iamthemorning, który w 2017 roku wystąpił na Ino-Rock Festival. W Łodzi zaprezentuje materiał ze swego solowego albumu, na którym gościnnie pojawili się Gavin Harrison (King Crimson, Porcupine Tree), Nick Beggs (Steven Wilson), Theo Travis (Robert Fripp, Steven Wilson), Mick Moss (Antimatter), Jordan Rudess (Dream Theater) oraz... Steve Hogarth, wokalista Marillion.

Dzień później przed Marillion wystąpią promujący album "Soyuz" Norwegowie z zespołu Gazpacho, którzy byli gwiazdą tegorocznej edycji Ino-Rock Festival.



Z kolei 14 kwietnia przed koncertem Marillion pojawią się... muzycy Marillion. Jednak w tej części wieczoru nie będą grali, a rozmawiali z fanami.

"Z punktu widzenia zespołu - nie ma nic porównywalnego. Niesamowite przygotowania składają się potem na wspaniałe koncerty. Publiczność jest niczym światowa rodzina, a atmosfera występów jest elektryzująca. Wcześniejsze weekendy zostały w naszej pamięci jako legendarne" - podkreśla Steve Hogarth.

Ceny trzydniowych karnetów:

399 zł - miejsca stojące

549 zł - miejsca siedzące (na balkonie).

Wideo