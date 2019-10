Maria Peszek powraca: "Sorry Polsko Super Tour"

Pod koniec stycznia 2020 r. rusza nowa trasa koncertowy Marii Peszek - "Sorry Polsko Super Tour". Wokalistce towarzyszyć będzie nowy zespół.

Maria Peszek zapowiada nową trasę koncertową / Jakub Kamiński / East News

Recenzja Recenzja Maria Peszek "Karabin": Krew na ulicach

Maria Peszek: Wyjeżdżam. Daleko (wywiad)

Na trasie "Sorry Polsko Super Tour" fani nie usłyszą nowych piosenek, gdyż jak twierdzi Maria Peszek, jej dotychczasowe utwory i ich przesłanie są niestety nadal bardzo aktualne, a poza tym to właśnie ich domaga się publiczność.

Reklama

Na scenie pojawi się nowy zespół, w skład którego wchodzą Kuba Staruszkiewicz (perkusja), Pat Stawiński (bas) i Kamil Pater (gitary).

Peszek zapowiada, że znane utwory otrzymają nowe aranżacje; pojawią się też niespodzianki.

"Sorry Polsko to będzie dobry rok, będziemy śpiewać i tańczyć, wbrew wszystkiemu będziemy robić to, co razem umiemy najlepiej - krzyczeć! I ciemniej wkoło, tym głośniej" - mówi o trasie "Sorry Polsko Super Tour".

Wideo M. Peszek: Kiedyś pomogłam komuś, kto potrzebował aborcji. Zrobiłabym dokładnie to samo raz jeszcze (TVN24/x-news)

Oto szczegóły koncertów Marii Peszek:

31.01 - Toruń - Od Nowa

1.02 - Gdańsk - Klub B 90

2.02 - Szczecin - Kosmos

13.02 - Poznań - CK Zamek

14.02 - Łódź - Wytwórnia

15.02 - Włocławek - Centrum Kultury "Browar B"

21.02 - Rzeszów - Lukr

22.02 - Lublin - Klub 30 Lublin

23.02 - Białystok - Zmiana Klimatu

6.03 - Wrocław - Centrum Koncertowe A2

7.03 - Kraków - Klub Studio

8.03 - Katowice - MCK

27.03 - Warszawa - Stodoła.