Macklemore na koncercie w Polsce. Gdzie i kiedy zagra?

19-dniowy europejski odcinek trasy, zorganizowany przez Live Nation, rozpoczął się 4 kwietnia 2023 r. w Dublinie w 3Arena. Następne przystanki to Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Polska, Austria, Szwajcaria, Włochy, Dania, a ostatni koncert odbędzie się w Norwegii, w Oslo we wtorek 9 maja.



Długo oczekiwany powrót na europejskie sceny następuje po roku wielkich sukcesów dla Macklemore'a. Poza wydaniem swojego najnowszego albumu "FAITHFUL" (feat. NLE Choppa) i wspólnych koncertach z Imagine Dragons podczas ich północnoamerykańskiej trasy koncertowej, w 2022 roku raper obchodził również 10-lecie wydania swojego wielokrotnie nagradzanego nagrodą Grammy albumu "The Heist", z którego pochodzą dwa single z numerem 1: diamentowy "Thrift Shop" i "Can't Hold Us".

Reklama

Macklemore w Polsce wystąpi 29 kwietnia 2023 roku w EXPO XXI w Warszawie.



Macklemore i nowa płyta "BEN"

3 marca 2023 roku ukazała się najnowsza płyta Macklemore - "BEN". Płytę promował singel "No Bad Days" z teledyskiem wyreżyserowanym przez 7-letnią córkę muzyka, Sloane. "Mój wymarzony reżyser. Także moja gwiazda. Sloane była kreatywna odkąd pamiętam. Jej styl, jej oko, jej freestyle, jej Melodie. Poza jej mamą to prawdopodobnie jej ufam bardziej niż komukolwiek innemu w kwestiach kreatywnych. Ona nigdy nie wstydziła się swojej opinii. Jestem tak dumny z tego, kim jest, że myśląc o tym, mam łzy w oczach. Możliwość przeprowadzenia burzy mózgów, marzenia, rzucania pomysłami i ostatecznie wykorzystania ich z Sloane u steru... to na zawsze będzie jeden z moich ulubionych filmów. Mam nadzieję, że sprawi, że się uśmiechniesz" - opowiadał o klipie.

"Kiedy raz usłyszysz 'BEN', nigdy nie spojrzysz na Macklemore'a w ten sam sposób. Pisanie utworów jest klejem dla całej mojej kariery. Jeśli nie piszesz słów, które rezonują, muzyka nie będzie miała głębi, wagi ani długowieczności. Nie staram się naśladować. Na tym albumie jestem autentyczny z tym, kim jestem. Zastanawiam się nad tym, gdzie jestem w życiu. Okazuje się, że wiele się nauczyłem" - dodaje.