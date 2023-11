Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard , Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur i Wayfarer.

Pierwszym headlinerem została brytyjska grupa Bring Me The Horizon.

Teraz poznaliśmy drugiego headlinera - w tej roli pojawi się grupa Machine Head . Formacja dowodzona przez Robba Flynna (wokal, gitara) w latach 90. przedefiniowała brzmienie amerykańskiego metalu. Po wielu latach przerwy grupa wraca na festiwale, z oprawą sceniczną, jakiej jeszcze na ich koncertach nie było.

W programie znajdzie się pełen przekrój: od "Burn My Eyes", debiutu kalifornijskiego kwartetu, który zwiastował nową falę amerykańskiego metalu po materiał z ostatniego albumu "Of Kingdom and Crown" (2022).

Obecnie u boku Flynna występują Jared MacEachern (bas), polski gitarzysta Wacław "Vogg" Kiełtyka (lider Decapitated) i Matt Alston (perkusja). Ze względu na różne zobowiązania Vogga w koncertowym składzie pojawia się także gitarzysta Reece Scruggs (Havok).



Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).

