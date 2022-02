"Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielki zespół" - to mógłby być cytat z "Ziemi obiecanej", gdyby Władysław Reymont pisał ją 120 lat później. Oczywiście akcja działaby się, zupełnie jak w oryginale, w Łodzi. Marzyciele z instrumentami w rękach i ogniem w sercach graliby w najlepszych klubach miasta, przed publicznością wśród której znaleźć mógłby się i organizator dużego festiwalu, i potencjalny menedżer, i ktoś z wytwórni płytowej. Kolejne strony tej powieści wypełniałyby oczywiście oszałamiające przygody chwytających swoją szansę artystów, zmierzające do happy endu...

Dynamiczny rozwój polskiej sceny muzycznej został zakłócony przez pandemię i związane z nią obostrzenia. To jednak nie zabiło talentu, nie powstrzymało kreatywności, ale utrudniło dotarcie nowym artystom do ich potencjalnych odbiorców. Great September wychodzi temu naprzeciw, wypełniając lukę po poznańskim Spring Break. W Łodzi powstanie stacja przesiadkowa pomiędzy garażem czy piwnicą, w których rodzi się muzyka, a scenami takich festiwali jak katowicki OFF.



Koncerty odbywać się będą w łódzkich klubach muzycznych, wtopionych w unikalną architekturę miasta. Bo nie przypadkiem gospodarzem Great September jest właśnie Łódź - miasto w sercu Polski, rozwijające się dynamicznie, o burzliwej historii i ogromnym potencjale. Jego postindustrialny charakter połączony z niepokornym, kreatywnym duchem, każą dziś myśleć o Łodzi jako o miejscu o charakterze zbliżonym do nowojorskiego Williamsburga, Shoreditch w Londynie czy berlińskiego Prenzlauerbergu. Tu oddycha się historią i zarazem tworzy nową. Chcemy być nie tylko tego świadkami, ale i aktywnymi uczestnikami.



Inicjatywa o pełnej nazwie Great September Showcase Festival & Conference łączyć będzie występy gwiazd z koncertami artystów, którzy czekają na odkrycie (i jako gwiazdy tu wrócą, za kilka lat...). Rozmowy kuluarowe i nieformalne spotkania towarzyszyć będą oficjalnej części konferencyjnej, z dyskusjami panelowymi i warsztatami poświęconymi najważniejszym wyzwaniom gwałtownie zmieniającej się branży muzycznej.

Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 15-17 września w klubach i miejscach kulturalnych w Łodzi. Bilety w sprzedaży już wkrótce.