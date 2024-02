Legendy punk rocka w roli gości specjalnych w Polsce. Kto będzie poprzedzać Dropkick Murphys?

Organizatorzy koncertu Dropkick Murphys w Spodku w Katowicach ujawnili, kto pojawi się w roli gości specjalnych.



"To będzie gratka dla fanów punku w różnych formatach! Oprócz gwiazd wieczoru zobaczycie prekursorów skate punku oraz melodyjnego hc z Bad Religion, a do tego brutalnych hardcore'owych nowojorczyków z Agnostic Front" - czytamy.



Bilety na koncert kosztują 219-299 zł (przedsprzedaż) i 240-270 zł (w dniu koncertu).

Reklama

Dropkick Murphys: Znamy gości specjalnych koncertu w Polsce

Grupa Bad Religion istnieje od 1980 roku. W 1981 r. grupa wydała swoje debiutanckie EP "Bad Religion" w wytwórni Epitaph Records (założonej przez Bretta Gurewitza, gitarzystę formacji). Rok później światło dzienne ujrzał ich pierwszy longplay "How Could Hell Be Any Worse?", który przysporzył zespołowi wielu fanów i sprzedał się w 30 tys. egz.

Amerykanie mają w dorobku ponad 5 mln sprzedanych płyt, co czyni ich jedną z największą gwiazd gatunku. Ostatnim studyjnym materiałem jest album "Age of Unreason" z 2019 r.

Początki Agnostic Front również sięgają 1980 r. Ekipa z Nowego Jorku zaliczana jest do ważnych graczy na scenie hard core, określa się ich także mianem pionierów nurtu crossover thrash.

W ostatnim czasie wokalista Roger Miret zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi - pod koniec 2021 r. przeszedł kolejną operację, po tym jak zdiagnozowano u niego nowotwór.