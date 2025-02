Kultowe rockowe hity w symfonicznych aranżacjach. Co wiemy o trasie Legendary Rock Voices?

"Tego wieczoru ożyją dźwięki kultowych przebojów z kanonu rocka, które zabiorą widzów w muzyczną podróż w czasie! Znane i kochane przez miliony hity takich zespołów jak Queen, Guns N' Roses, Metallica, Nirvana i Led Zeppelin zostaną zaprezentowane w zupełnie nowych odsłonach, wzbogaconych o bogate brzmienia orkiestry symfonicznej i chóru. To nie tylko koncert – to muzyczne przeżycie, które dostarczy niezapomnianych emocji" - zapowiadają organizatorzy.

Oprócz tego uczestnicy usłyszą piosenki Queen, ACDC, Marilyna Mansona, Muse, GunsN’ Roses, Bon Jovi, Evanescence, Måneskin, Rammsteina, Metalliki, Europe, Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Deep Purple, Kiss, System of a Down, Led Zeppelin, Nirvany i The Cranberries.