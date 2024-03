Koncertowa wiosna w Polsce. Sprawdź, kto wystąpi w naszym kraju

Ponad 150 występów zapowiedzianych jest w nadchodzących tygodniach i to tylko jeśli spojrzymy na koncertowe plany zagranicznych gwiazd. Na miłośników występów na żywo czekają niesamowite atrakcje. Od doskonale zapowiadających się debiutantów, przez gwiazdy barwnie świecące na listach przebojów i sprawdzonych weteranów scen. Niektórzy artyści powrócą do naszego kraju, inni pojawią się tutaj po raz pierwszy. Sprawdźcie, co ciekawego wybraliśmy dla naszych czytelników z tej bogatej oferty.



The 1975, Torwar, Warszawa, 13 marca

Brytyjska formacja koncertuje w naszym kraju w miarę regularnie i trudno się temu dziwić, w końcu mają w Polsce oddaną rzeszę fanów. W ubiegłym roku podczas występu na Orange Warsaw Festival Matty Healy zapowiedział ze sceny powrót grupy. "Still... At Their Very Best" - pod takim tytułem The 1975 udanie koncertuje od końca ubiegłego roku. Amerykańska część trasy zakończyła się w styczniu, a jej efekty można docenić na wydanym w serwisach streamingowych albumie z zapisem koncertu w Nowym Jorku. Polski występ jest częścią europejskiej części "Still... At Their Very Best", która rozpoczęła się w lutym w Glasgow. Szykuje się doskonały wieczór, tym bardziej że show przygotowany przez zespół jest czymś więcej niż tylko rockowym koncertem. To prawdziwy multimedialny spektakl wyreżyserowany przez wokalistę The 1975.

Giant Rooks, Proxima, Warszawa, 21 marca

Kiedy zadebiutowali udanie cztery lata temu, wiele osób przecierało uszy ze zdumienia, że tak przebojowe indie rockowe dźwięki nie pochodzą z Londynu czy Manchesteru, a z niewielkiego miasta Hamm na zachodzie Niemiec. Najnowsza, dopiero co wydana płyta "How Have You Been?" udowadnia, że młodzi muzycy doskonale kontynuują swój marsz na szczyty list przebojów. Zgrabne, melodyjne kompozycje, niepozbawione skocznych riffów i smacznych aranżacji zjednują grupie kolejne rzesze fanów.

Tom Odell, Towar, Warszawa, 27 marca

Ubiegłoroczny występ Toma Odella podczas pierwszej edycji festiwalu Inside Seaside był jednym z jaśniejszych punktów tej imprezy. Pod koniec stycznia ukazał się nowy, długo oczekiwany album muzyka "Black Friday". Piękny, niemal intymny zbiór piosenek urzeka od pierwszych dźwięków. Autor słynnego przeboju "Another Love" wyruszył na trasę koncertową, aby promować swoje najnowsze dzieło. Warszawski koncert będzie jednym z przystanków na jego europejskiej trasie, której zwieńczenie nastąpi w londyńskim Roundhouse. Odellowi towarzyszy młody brytyjski duet Wasia Project, który ma na swoim koncie EP-kę "how can i pretend?".



Mr. Big, Progresja, Warszawa, 11 kwietnia; A2, Wrocław, 6 sierpnia

Na początku lat 90. ich piosenka "To Be with You" stała się wielkim światowym przebojem. Czarno-biały teledysk nie znikał z ekranów stacji MTV. Chociaż dla wielu formacja Mr. Big mogłaby być zespołem nazywanym "One-hit wonder", to jednak przez lata wzbogacili swoją dyskografię o wiele udanych płyt, które osiągały status złoty i platynowy. Pomimo sporej popularności w naszym kraju Mr. Big nigdy nie występował nad Wisłą. Wszystko zmieni się w kwietniu i grupa pojawi się w Polsce na koncercie w ramach trasy "The Big Finish". Kolejna okazja do zobaczenia zespołu to koncert 6 sierpnia we wrocławskim A2.

SLASH feat. Myles Kennedy and The Conspirators, Katowice, Spodek, 16 kwietnia

Fani gitarowej wirtuozerii i mocnych, rockowych riffów już pewnie szykują się na wiosenną wizytę w Katowicach. Ikona rocka - Slash - powraca do naszego kraju, razem z genialnym Mylesem Kennedym (Alter Bridge) i formacją The Conspirators. W 2022 roku ukazał się czwarty album tego projektu, który spotkał się z doskonałym przyjęciem. Polski koncert jest częścią trasy "The River Is Rising - Rest Of The World Tour '24", którą zakończy występ w Paryżu pod koniec kwietnia. Gościem specjalnym będzie Mammoth WVH, grupa, na której czele stoi syn nieżyjącego gitarzysty Van Halen, Wolfgang Van Halen.

Jack Savoretti, Warszawa, Niebo, 22 kwietnia

Kolejny artysta, który regularnie odwiedza nasz kraj i jak sam wielokrotnie podkreśla, czuje się u nas, jak w domu. Nic dziwnego - w żyłach Jacka Savorettiego płynie w końcu polska krew. Jego koncerty w ramach trasy promującej album "Europiana" cieszyły się ogromną popularnością. Tym razem muzyk zaprezentuje z pewnością, poza znanymi przebojami, nagrania z płyty nadchodzącej "Miss Italia". Pierwszy w dyskografii zaśpiewany w całości po włosku album ukaże się 10 maja i będzie artystyczną podróżą Savorettiego do jego rodzinnych korzeni. Właśnie został opublikowany słynny przebój "Senza Unna Donna", wykonany przez Jacka w duecie z Zucchero.

Declan McKenna, Warszawa, Stodoła, 25 kwietnia; Kraków, Kwadrat, 26 kwietnia

Pomimo młodego wieku, Declan McKenna, brytyjski wokalista i autor, z hukiem wkroczył na muzyczne salony. Jego żywiołowe kompozycje spotykają się z przychylnością słuchaczy. Kolejne albumy cieszyły się ogromną popularnością, a najnowszy "What Happened to the Beach?", wydany na początku lutego 2024 roku pojawił się na trzecim miejscu brytyjskiej listy przebojów. Nazywany głosem młodego pokolenia muzyk potrafi swoimi występami rozgrzać publiczność do czerwoności. Szykują się dwa niezapomniane muzyczne wieczory.

Chris Botti, Wrocław, NFM, 4 maja; Katowice, NOSPR, 5 maja; Warszawa, Opera Narodowa, 6 maja; Kraków, ICE, 7 maja; Poznań, Sala Ziemi, 10 maja

Ma na swoim koncie współpracę z tak wybitnymi artystami, jak Frank Sinatra, Herbie Hancock, Barbra Streisand, Sting czy Tony Bennett. Wśród swoich muzycznych inspiracji jednym tchem wymienia Milesa Davisa i Tomasza Stańko. Wielokrotnie gościł w naszym kraju, a jego wizyty zawsze cieszą się ogromną popularnością. Jeden z najwybitniejszych instrumentalistów na świecie powraca do Polski aż na pięć koncertów. Botti wypełni swoimi poruszającymi interpretacjami najpiękniejsze sale koncertowe. Wśród prezentowanych podczas występów nagrań z pewnością nie zabraknie tych umieszczonych na wydanym w ubiegłym roku albumie "Vol. 1".

The Kills, Warszawa, Stodoła, 8 maja

The Kills to jedna z najgorętszych nazw na alternatywnej mapie świata. Ten amerykańsko-angielski duet tworzą Alison Mosshart (znana również ze swojej pracy z The Dead Weather) oraz Jamie Hince. Chociaż działają już od dwudziestu lat, to dopiero ich album "Ash & Ice" osiągnął komercyjny sukces. The Kills podczas koncertów promuje swoje najnowsze wydawnictwo "God Games", które miało premierę w październiku 2023 roku. Muzycy znani są ze swojej umiejętności łączenia gatunków i tworzenia niesamowitego muzycznego miksu, dzięki któremu wyznaczają nowe kierunki dla rozwoju rockowego stylu. Grupie towarzyszyć będzie jedna ze wschodzących gwiazd młodego pokolenia, której twórczość krytycy określają jako "electro punk disco". Baba Ali promuje swój najnowszy album "Laugh Like a Bomb".

Thirty Seconds To Mars, Kraków, Tauron Arena, 9 maja

Na początku maja wszystkie zastępy Echelonu będą zmierzać w kierunku krakowskiej Tauron Areny, aby doświadczyć spotkania ze swoimi idolami, w ramach trasy "Seasons World Tour 2024". Pod koniec ubiegłego roku ukazał się szósty w dorobku formacji z Los Angeles album zatytułowany "It's the End of the World but It's a Beautiful Day". Chociaż płyta nie spotkała się z przychylnością krytyków i tak zdobyła uznanie fanów, a także komercyjny sukces. Koncerty Thirty Seconds To Mars zawsze są wielką niewiadomą, jeśli chodzi o ich przebieg. Jared i Shannon mają sporo niespodzianek dla swojej najwierniejszej publiczności. W ubiegłym roku podczas występu na Orange Warsaw Festival na scenie, poza członkami supergrupy, pojawili się polscy wykonawcy: Krzysztof Zalewski i Jann. Czy tym razem będziemy znowu zaskoczeni? Przekonamy się już niebawem.

Paloma Faith, Warszawa, Stodoła, 31 maja

Od wydania w 2009 roku swojego multi platynowego debiutu "Do You Want the Truth or Something Beautiful?" Paloma Faith przykuwa uwagę mediów i słuchaczy. Obdarzona niespotykaną charyzmą i wokalnym talentem umiejętnie balansuje dzięki swoje twórczości na granicy sztuki i kiczu. Z wdziękiem wyczarowuje kolejne singlowe przeboje, łącząc elementy jazzu, soulu i popu. Jej występy są zawsze czymś więcej niż zwykłym koncertem. Artystka promuje wydany w lutym swój szósty album "The Glorification of Sadness".