24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od tego czasu nasi wschodni sąsiedzi bronią swojej niepodległości, a w akcję pomocy zaangażował się niemal cały świat. Wg różnych źródeł wśród ofiar (zabici i ranni) jest ok. 40 tys. cywilów w Ukrainie, ponad 100 tys. żołnierzy ukraińskich i ponad 150 tys. żołnierzy walczących po stronie Rosji. Około 8 mln ludzi uchodźców opuściło swoje domy.

Gośćmi specjalnymi odbywającego się w pierwszą rocznicę wybuchu wojny koncertu "Podaj rękę Ukrainie - koncert w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę" będą osoby wspierające i czynnie działające na rzecz walczącej Ukrainy: Małgorzata Maria Gosiewska, przedstawiciele organizacji pomocowych oraz ambasador Ukrainy - Wasyl Zwarycz.

Koncert poprowadzą prezenterzy TVP: Tomasz Kammel i Marta Kielczyk.

Na scenie wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, zespół Taraka, Kasia Moś, Piotr Cugowski, Viki Gabor, Marina Łuczenko, ukraińscy zwycięzcy Eurowizji 2022 - Kalush Orchestra, chór Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz Amelia Anisowicz, ośmioletnia Ukrainka, która poruszyła serca ludzi na całym świecie, śpiewając piosenkę "Mam tę moc" w kijowskim bunkrze.

Wideo