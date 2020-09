Koncert "Solidarni z Białorusią" na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kto wystąpi? [GDZIE OGLĄDAĆ, TRANSMISJA TV I ONLINE]

26 września na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert "Solidarni z Białorusią", będący symbolem wsparcia dla walczących o demokrację Białorusinów. Kto pojawi się na scenie?

Jednym z współprowadzących koncert "Solidarni z Białorusią" będzie Krzysztof Ibisz (na zdjęciu z Pauliną Sykut-Jeżyną) AKPA

"Kultura zawsze była ważnym elementem wspierającym wszelkie ruchy społeczne. Poprzez artystów i ich muzykę chcemy pokazać, że Polacy są solidarni z Białorusinami, że wspieramy ich w drodze ku wolności" - mówi Nina Terentiew, Członek Zarządu, Dyrektor Programowa Telewizji Polsat. Telewizja Polsat jest partnerem i realizatorem telewizyjnym wydarzenia.

"Koncertowi 'Solidarni z Białorusią' będzie towarzyszyła również zbiórka prowadzona przez Fundację Białoruski Dom i Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Białorusi, którzy działają na rzecz pokojowych zmian oraz na pomoc prawną, medyczną i żywnościową dla poszkodowanych" - tłumaczy Aliaksandr Zarembiuk z Fundacji Białoruski Dom.

Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect zaśpiewają "Chcemy być sobą", Chłopcy z Placu Broni "Kocham wolność", a Krzysztof Cugowski "Pieśń niepokorną".

Na scenie pojawią się także Sebastian Riedel, Natalia Nykiel, Igor Herbut, Mr. Zoob, Ira, Paweł Domagała, Enej, Natalia Zastępa, Luxtorpeda, Michał Szpak, Ørganek i Golec uOrkiestra. Artystom będzie towarzyszyła Orkiestra Tomasza Szymusia. Nie zabraknie także wykonawców białoruskich.

26 września na PGE Narodowym obok polskiej flagi zawiśnie biało-czerwona, historyczna flaga Białorusi.

"Z Warszawy do Mińska jest 545 kilometrów, to mniej niż do Szczecina. To wszystko dzieje tuż za ścianą, za lasem" - zwracał uwagę na konferencji prasowej poświęconej koncertowi reprezentujący wykonawców Igor Herbut. Podkreślił, że muzyka jest językiem nadziei, który wznosi się ponad podziałami.

Zdjęcie Igor Herbut za kulisami konferencji / materiały prasowe

Wstęp na koncert jest bezpłatny. Wystarczy pobrać ze strony internetowej bezpłatną wejściówkę. Będzie ona imienna i nie będzie można przekazać jej innej osobie. Od 15 września na chętnych czeka 11 tysięcy darmowych biletów. Widzowie obecni na wydarzeniu muszą zaakceptować regulamin imprezy, w którym zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca na trybunie oraz w trakcie poruszania się po obiekcie. Realizacja tych wymagań będzie starannie sprawdzana przez służby porządkowe.



Koncert będzie transmitowany przez Telewizję Polsat, Interię, platformę IPLA oraz Biełsat - stację telewizyjną należącą do TVP i nadającą po rosyjsku i białorusku.