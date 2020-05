Koncert Guns N'Roses w Polsce odwołany. Jest oficjalne oświadczenie

Z powodu pandemii koronawirusa obowiązuje zakaz organizacji imprez masowych. Odwoływane są kolejne koncerty. Oficjalne oświadczenie na temat swojej trasy wydał zespół Guns N'Roses.

Guns N'Roses odwołali koncert w Polsce /Kevin Winter /Getty Images

Na całym świecie potwierdzono już ponad 4 mln zachorowań, ponad 280 tys. osób zmarło.



Najwięcej zarażeń - ponad 1,3 mln - odnotowano w USA. W Polsce wykryto ponad 16 tys. przypadków zarażenia koronawirusem, 827 osób zmarło.

Odwoływane są kolejne imprezy masowe. Decyzję o anulowaniu wydarzenia podjęli m.in. organizatorzy Pol'and'Rock Festival, Open'er Festival oraz festiwalu w Jarocinie.

Całą trasę koncertową po Europie odwołała też kultowa rockowa grupa Guns N'Roses. Oznacza to, że nie wystąpią także w Polsce. Koncert miał odbyć się 17 czerwca 2020 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Poprzednią trasę - "Not in This Lifetime... Tour" - zakończyli na początku listopada 2019 roku. Guns N' Roses zagrali w tym czasie 175 koncertów, w tym dwa w Polsce - w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Chorzowie (lipiec 2018 r.). Seria występów zakończyła się komercyjnym sukcesem przynosząc ponad 560 mln dolarów, co dało jej trzecie miejsce na liście najbardziej dochodowych tras wszech czasów.

Teraz zespół wydał smutne oświadczenie. "Chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszych fanów, członków załogi i zespołu" - napisali muzycy. Wspomnieli również, że pracują nad nowymi datami i miejscami koncertów, by móc niedługo podać kolejne ogłoszenia.



"Dziękujemy za cierpliwość, przeżyjemy to razem i czekamy na Was wszystkich wkrótce" - dodali.

