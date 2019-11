Kiss o ostatnim koncercie. Występ w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCA, BILETY]

17 lipca 2021 r. w Nowym Jorku ma się odbyć ostatni koncert hardrockowej grupy Kiss, która we wrześniu 2018 r. ogłosiła, że żegna się ze sceną. W ramach pożegnalnej trasy 15 lipca 2020 r. zagra w Arenie Gliwice.

Koncert w Arenie Gliwice odbędzie się pod szyldem "End of the Road".

W ramach tej trasy 18 czerwca Amerykanie zagrali w Tauron Arenie Kraków - był to ich pierwszy koncert w Polsce.

Liderów Gene'a Simmonsa (bas, wokal) i Paula Stanleya (gitara, wokal) obecnie wspierają na scenie gitarzysta Tommy Thayer i perkusista Eric Singer.

Muzycy liczą, że podczas ostatniego koncertu w Nowym Jorku u ich boku pojawią się byli oryginalni członkowie Kiss: gitarzysta Ace Frehley i perkusista Peter Criss, a także pozostali żyjący muzycy występujący w zespole w ciągu trwającej ponad 45 lat kariery.

"Oni są częścią dziedzictwa Kiss" - podkreśla menedżer grupy Doc McGhee.

Crissa w 1980 r. zastąpił Eric Carr (zmarł w 1991 r.). Z kolei za Frehleya w 1982 r. pojawił się Vinnie Vincent. Kolejno stanowiska gitarzysty w Kiss obejmowali zmarły w 2007 r. Mark St. John (1984, płyta "Animalize") i Bruce Kulick (1986-96).

Frehley i Criss powrócili do Kiss w 1996 r. Ze Stanleyem i Simmonsem rozstali się ponownie odpowiednio w 2002 i 2004 r. Od tego czasu Kiss niezmiennie występuje w składzie: Simmon, Stanley, Thayer i Singer.

Sprzedaż biletów na koncert w Gliwicach:



Fan Club KISS Army: 10 listopada (niedziela) od godz. 10:00 - 13 listopada (środa) do godz. 09:00.

Citi Handlowy: 11 listopada (poniedziałek) od godz. 10:00 - 13 listopada (środa) do godz. 09:00.

Ticketmaster: 12 listopada (wtorek) od godz. 10:00 na Ticketmaster.pl - 13 listopada (środa) do godz. 10:00.



Bilety w regularnej sprzedaży dostępne będą od środy 13 listopada od godz. 10:00.

"Wszystko, co zbudowaliśmy i wszystko, co zdobyliśmy w ciągu ostatnich czterech dekad nie byłoby możliwe, gdyby nie miliony ludzi na całym świecie, którzy przez te lata wypełniali kluby, areny i stadiony. To będzie największe święto dla tych, którzy nas widzieli i ostatnia szansa dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji" - zapowiedzieli muzycy przed rozpoczęciem pożegnalnej trasy.



Dzięki swoim charakterystycznym koncertom na żywo, Kiss przez dziesięciolecia udowodnił, że tworzy najbardziej kultowy i rock'n'rollowy show. Członkowie Rock & Roll Hall of Fame, z ponad 100 milionami sprzedanych albumów, podkreślają, że ta trasa jest dedykowana milionom fanów z Kiss Army.

