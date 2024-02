Jeden z najpopularniejszych na świecie przedstawicieli alternatywnego rocka już 17 lipca wystąpi w krakowskiej TAURON Arenie. Organizatorem koncertu jest agencja Prestige MJM. Będzie to jeden z zaledwie dwóch koncertów Kings of Leon zaplanowanych w 2024 roku w Europie kontynentalnej. Sprzedaż biletów rusza w środę 28 lutego.

Do tej pory zespół sześciokrotnie wystąpił w Polsce. Członkowie Kings of Leon odwiedzili nasz kraj przy okazji Open'er Festival - w 2009, 2013 i 2017 roku oraz Orange Warsaw Festival w 2014 r. Jak również koncertowali w Krakowie w 2016 i we Wrocławiu w 2022. Oprócz koncertu w Polsce zespół szykuje też wiele koncertów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Reklama

Wielokrotny zdobywca nagrody Grammy niedawno wydał nowy utwór zatytułowany "Mustang", który pochodzi z dziewiątego albumu studyjnego pt. "Can We Please Have Fun". Ten krążek ukaże się 10 maja 2024 roku.

Clip Kings Of Leon Mustang

Kings of Leon wydadzą album "Can We Please Have Fun"

Zgodnie z tym co sugeruje tytuł, "Can We Please Have Fun" jest dokumentem przedstawiającym zespół, który nieustannie próbuje nowych rzeczy i świetnie się przy tym bawi. Nagrany w studiu Dark Horse w Nashville pod okiem Kida Harpoona (Harry Styles, Florence + The Machine) album pokazuje nowe oblicze Kings Of Leon. Zespół z jednej strony wraca na tej płycie do swoich szorstkich początków, ale z drugiej ma do zaoferowania wiele nowego. Fani usłyszą na "Can We Please Have Fun" zespół zjednoczony w wizji i celu, wolny od wszelkich oczekiwań i nagrywający płytę, którą - jak deklarują jego członkowie - zawsze chcieli stworzyć.

"Nigdy wcześniej nie bawiłem się tak dobrze przy nagrywaniu płyty" - deklaruje Caleb Followill. Nathan dodaje: "To tak, jakbyśmy pozwolili sobie na muzyczną wrażliwość. Uwielbiam, gdy zespół rockowy nie wstydzi się przyznać, że nie każda piosenka musi być głośna na maksa".



Zespół ma na ten rok wielkie plany i jest gotów podbić świat. "Kiedy masz zespół, istnieje w nim więź, której nie da się porównać z niczym innym. Kiedy masz rodzinę - również jest to więź niepodobna do żadnej innej. My mamy obie te rzeczy. Pomyślałem, że jeśli włożymy w to całą naszą energię, to kto ma nas powstrzymać? Kto może nas powstrzymać oprócz nas samych?" - komentuje Caleb.

Kings of Leon "Can We Please Have Fun" - lista utworów:

1. Ballerina Radio



2. Rainbow Ball



3. Nowhere To Run



4. Mustang



5. Actual Daydream



6. Split Screen



7. Don’t Stop The Bleeding



8. Nothing To Do



9. Television



10. Hesitation Generation



11. Ease Me On



12. Seen

Kings of Leon - kim są?

Od swojego debiutu w 2003 r. Kings Of Leon wydali osiem albumów: "Youth & Young Manhood" (2003), "Aha Shake Heartbreak" (2004), "Because of the Times" (2007), "Only by the Night" (2008), "Come Around Sundown" (2010), "Mechanical Bull" (2013), "WALLS" (2016) i "When You See Yourself" (2021), które sprzedały się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Kolejnych 40 milionów Caleb (gitara i wokal), Nathan (perkusja), Jared (bas) i Matthew (gitara) Followilowie "dołożyli" sprzedażą singli. Grupa ma na koncie wiele platynowych płyt, pięć singli notowanych na Billboard Hot 100. Każdy z wydanych przez Kings Of Leon krążków był notowany na liście Billboard Top 200, a jeden z nich - "WALLS" - dotarł na sam szczyt notowania.

Zespół był ośmiokrotnie nominowany do Grammy i ma na koncie trzy statuetki, a do tego nagrody NME, BRIT i Juno. Artyści koncertowali na całym świecie, występując na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach, w tym na Lollapaloozie, Glastonbury czy Bonnaroo. Kilkukrotnie pojawiali się także w Polsce - ostatnio w 2022 roku we Wrocławiu.