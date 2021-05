Kings Of Leon: Koncert w Polsce w 2022 r. [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Poznaliśmy nowy termin polskiego koncertu grupy Kings Of Leon. Amerykański kwartet ponownie przełożył swoją trasę z powodu pandemii koronawirusa.

Kings of Leon powrócą do Polski w 2022 r. /Gregory Shamus /Getty Images

"Polska to jedno z moich ulubionych miejsc do grania" - mówił Caleb Followill ze sceny Tauron Areny Kraków we wrześniu 2016 r.

Takie słowa wokalista i gitarzysta Kings Of Leon powtarza niemal przy każdej okazji występu w naszym kraju. A formacja poza ostatnim halowym występem w Krakowie zaliczyła już dwukrotnie Open'er Festival w Gdyni (2009 i 2013) oraz Orange Warsaw Festival (2014 i 2017).

Kwartet z Nashville tworzą bracia Caleb (wokal, gitara), Nathan (perkusja) i Jared Followill (bas) oraz ich kuzyn Matthew (gitara).

"To będzie bardzo ekscytujące, kiedy w końcu wrócimy na scenę. Zagramy wtedy jedyne takie koncerty, gdzie to my będziemy zachowywać się jak publiczność! To my będziemy cali roztrzęsieni i podekscytowani!" - mówi Nathan Followill.

Koncert na Stadionie Wrocław odbędzie się 21 czerwca 2022 r.

Amerykanie promować będą płytę "When You See Yourself", ale poza nowymi nagraniami fani otrzymają też największe przeboje z dotychczasowej twórczości, z "Use Somebody" i "Sex on Fire" na czele.

