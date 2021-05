Kayah i Goran Bregović znowu razem. Będą gwiazdami FEST Festival 2021

Znani z przebojowej współpracy Kayah i Goran Bregović dołączają do składu FEST Festivalu, który odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie.

Kayah i Bregović podczas wspólnego koncertu w 2019 roku /Wojciech Stróżyk / Reporter

Wspólny album polskiej wokalistki i urodzonego w Sarajewie muzyka i kompozytora "Kayah & Bregović" z takimi przebojami jak m.in. "Prawy do lewego", "Byłam różą" czy "Śpij kochanie, śpij" okazał się gigantycznym sukcesem. Do tej pory oficjalnie sprzedano ponad 700 tys. egzemplarzy, co dało mu status Diamentowej Płyty. Twórcy otrzymali też m.in. trzy Fryderyki i cztery Superjedynki.

"Szacuje się, że drugie tyle nośników sprzedało się w obiegu nielegalnym. Do tej pory zdarza mi się otrzymać taką podrabianą płytę do podpisu!" - śmiała się po latach Kayah.

Olbrzymi sukces płyty w Polsce doprowadził do jej wydania w 11 krajach europejskich, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Turcji, Grecji, Czechach, Słowenii i Chorwacji, a także w Izraelu.

"Często w tych krajach słyszę w knajpach naszą muzykę lub dostaję od fanów informację, że gdzieś ją słyszeli" - opowiada Kayah.



Clip Kayah, Goran Bregovic Prawy do lewego

"To było ponad 20 lat temu, posadzono mnie na gali nagród 'Machinery' obok jakiegoś mężczyzny... Już wtedy byłam wielką fanką muzyki Gorana Bregovića, ale nie miałam pojęcia jak wygląda. Dowiedziałam się, że mój sąsiad ze stolika, to właśnie on, kiedy wywołano go na scenę. Byłam już w ciąży, więc od razu po gali ruszyłam do domu. W drodze otrzymałam telefon: 'Kasia, jeśli chcesz poznać Gorana, to zawracaj...' i tak też zrobiłam" - wspominała Kayah swoje pierwsze spotkanie z Bregoviciem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kayah o trasie z Goranem Bregovićem INTERIA.PL

"Trema nie pozwoliła mi powiedzieć nic sensownego, spytałam więc czy 'Ausencia' była śpiewana przez Cesarię Evorę, co mogłam przecież sobie sama przeczytać na płycie. Po twierdzącej odpowiedzi dygnęłam i prawie bez przytomności z wrażenia odeszłam. 2 tygodnie później dostałam telefon z propozycją wspólnej płyty".

"Ruszyły prace w studiu. Moja zaawansowana ciąża pozwoliła mi jedynie na zaśpiewanie utworu 'Caje Sukarije', dalej już głos odmówił posłuszeństwa. Musieliśmy poczekać, aż mój syn Roch się urodzi. Po porodzie, w domu Marka Kościkiewicza, zaaranżowane zostało studio i rozpoczęliśmy pracę nad nagraniami. Dni spędzałam na nocnym pisaniu tekstów oraz adaptowaniu ich na polski język i nagrywaniu piosenek między karmieniem syna" - opowiadała Kayah.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kayah, jak wino - nim starsza, tym lepsza Interia.tv

Wokalistka wspominała, że współpraca z Goranem nie była łatwa. Ostatecznie nieporozumienia poszły w niepamięć i po latach duet ponownie pojawił się na scenie - we wrześniu 2016 r. wykonali wspólnie kilka wybranych utworów podczas koncertu serbskiego artysty w Warszawie. Informacja o gościnnym udziale polskiej wokalistki wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród fanów muzyki, dzięki czemu bilety zostały wyprzedane na wiele dni przed wydarzeniem.

Przedsięwzięcie, które pierwotnie miało odbyć się w klubie Progresja zostało przeniesione do większej Hali Koło i ponownie wyprzedane. Koncert okazał się ogromnym sukcesem, a publiczność, bardzo zróżnicowana pod względem wieku, tak licznie zgromadzona na wydarzeniu, śpiewała z Kayah każdy wykonywany przez nią utwór.

W drugiej połowie września 2017 r. Kayah i Goran Bregović ruszyli we wspólną trasę po 18 latach przerwy.

"To jak spotkanie klasowe 20 lat po ukończeniu szkoły. Mówimy wtedy: bawmy się" - opowiadał Goran Bregović w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

"Zmieniły się nasze relacje, są bardziej partnerskie. Nie jestem już tylko jakąś tam młodą dziewczyną. Goran liczy się z moim zdaniem, czego wcześniej nie robił" - dodawała Kayah.

"Goran nadal ma te cechy, które mnie niegdyś przerażały: pewną arogancję, ego, władczość, impulsywność na scenie" - zauważa wokalistka.

W związku z okrągłym jubileuszem 20-lecia płyty "Kayah & Bregović" (2019) wokalistka przygotowała specjalną niespodziankę - teledysk do premierowej piosenki "Dawaj w długą" dla fanów bałkańskich rytmów.

Singel został wyprodukowany przez Jana Smoczyńskiego, który jest także kompozytorem utworu. Tekst napisała Kayah. W nagraniach wzięli udział także: Vladimir Karparov (saksofony), Iwona Zasuwa i Zuzanna Malisz (chórki). Pełną realizacją wideoklipu do utworu zajął się Krzysztof Szlęzak. Klip zrealizowano podczas trasy Kayah & Bregović, podczas której gościnnie pojawili się m.in. Beata Kozidrak (Bajm) i Igor Herbut (LemON).

Clip Kayah Dawaj w długą

Wśród ogłoszonych już gwiazd FEST Festival 2021 są m.in. Kygo, Alan Walker, James Bay, Daria Zawiałow i Kwiat Jabłoni.

Jako jedyny festiwal w Polsce odbywa na ogromnej przestrzeni parku miejskiego, któremu wielkością nie dorównuje żaden inny park w Europie. Co więcej, teren festiwalu otwarty jest całą dobę, a każdy z gatunków muzycznych ma swoją własną, dedykowaną scenę o unikalnym charakterem i wyglądzie.

Uczestnicy, którzy zakupili 3-dniowe karnety na drugą edycję 2020, otrzymają tzw. "upgrade" do 4-dniowych karnetów.

