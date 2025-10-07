Katy Perry przyjedzie na koncert do Polski! Co już wiemy?

Katy Perry to jedna z najpopularniejszych gwiazd pop na świecie. Już 28 października zagra w Polsce w ramach trasy "The Lifetimes Tour".

Katy Perry należy do grona najlepiej sprzedających się artystek muzycznych w historii. Popularność zdobyła w 2008 roku, po publikacji albumu "One of the Boys", na którym znalazły się dwa wielkie przeboje - "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold".

Obecnie wokalistka ma na koncie siedem albumów studyjnych, a dotychczasową dyskografię zamyka wydana w 2024 roku płyta "143".

"Płyty to migawki artysty, który próbuje opowiedzieć swoją historię o tym, gdzie jest teraz lub gdzie był i ma nadzieję, że ktoś usłyszy siebie w niektórych z tych przesłań. Dla mnie album '143' był dosłownym wyznaniem miłości do fanów" - mówiła Katy Perry o najnowszym albumie.

Katy Perry z trasą "The Lifetimes Tour". Przyjedzie też do Polski

Obecnie Katy Perry jest w trasie koncertowej "The Lifetimes Tour", podczas której - według zapewnień wokalistki - fani usłyszą jej największe przeboje.

"Jestem niesamowicie podekscytowana, że mogę przywieźć trasę koncertową 'The Lifetimes Tour' do Europy! Nie mogę się doczekać, aby wspólnie zaśpiewać wszystkie wasze ulubione piosenki i nie tylko! To będzie wielka impreza taneczna, na którą wszyscy są zaproszeni!" - zdradziła gwiazda.

W Polsce zagra jeden koncert - 28 października w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation. W roli supportu publiczność usłyszy Becky Hill.

