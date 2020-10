Katie Melua: Koncerty w Polsce odwołane. Powodem pandemia koronawirusa

Zaplanowane na 7, 8 i 9 października tego roku koncerty Katie Melua w Gdyni, Warszawie i Wrocławiu zostały odwołane. Powodem tej decyzji artystki są nowe zasady sanitarne wprowadzone przez władze Wielkiej Brytanii oraz to, że Gdynia znalazła się w żółtej strefie.

Katie Melua nie przyjedzie do Polski na koncerty /Jakub Kamiński/Dzień Dobry TVN /East News

Katie Melua miała w tym miesiącu zagrać trzy koncerty w Polsce: 7 października w Gdyni, 8 października w Warszawie a 9 października we Wrocławiu. Żaden z tych występów się jednak nie odbędzie. Powodem odwołania koncertów jest rozwój sytuacji epidemiologicznej, ostatnie komunikaty władz, a zwłaszcza zakwalifikowanie Gdyni do żółtej strefy.

Reklama

"Obowiązujące na obszarze żółtym zasady prowadzenia działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, odbywającymi się m.in. w halach widowiskowo-sportowych - przy obecnej liczbie uczestników - uniemożliwiają nam przeprowadzenie tego koncertu" - podali w specjalnym komunikacie organizatorzy koncertów.

Wpływ na tę decyzję miał też fakt, że 1 października 2020 władze Wielkiej Brytanii umieściły Polskę na liście krajów, pobyt w których wiąże się z wyższym ryzykiem zarażenia się koronawirusem. Dlatego wszyscy podróżujący do Wielkiej Brytanii z naszego kraju muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie.

"Bezpieczeństwo fanów, osób pracujących przy koncertach oraz samych artystów jest dla nas najważniejsze. Odwołanie koncertów było trudną, ale jedyną możliwą do podjęcia decyzją. Podjęliśmy ją wspólnie z Artystką, jej managementem i agencją bookingową" - napisali organizatorzy.

Wideo Katie Melua o swoich inspiracjach i dziecięcych marzeniach (Agencja TVN/x-news)

Do swojego komunikatu dodali też wypowiedź samej Katie, która nie kryje rozczarowania tym, że nie wystąpi przed polską publicznością.

"Mówię to z ciężkim sercem, ale nasze występy w Polsce zostały odwołane z powodu restrykcji wprowadzonych przez władze. Nie mogliśmy się doczekać chwili, gdy we wtorek wsiądziemy w busa i ruszymy w drogę, by zobaczyć się z polskimi fanami na koncertach. Wszystko było przygotowane, ale nic z tego. Jest nam smutno. Bądźcie bezpieczni i dbajcie o siebie" - napisała Katie Melua.

Organizatorzy odwołanych koncertów poinformowali jednocześnie, że uruchomili już procedury zwrotu biletów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katie Melua Nine Million Bicycles

Na koncertach Katie Melua miała promować płytę "Album No. 8", której premierę wyznaczono na 16 października.



Wokalistka wielokrotnie podkreślała, jak ceni polskich fanów.

"Polska gościnność jest czymś pięknym. W Gruzji, z której pochodzę, to bardzo ważna cecha. Myślę, że w Polsce jest podobnie" - mówiła Melua.