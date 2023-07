Obejmująca 90 koncertów w 20 krajów trasa "The Tour" grupy Jonas Brothers rozpocznie się dwoma wyprzedanymi już koncertami na Yankee Stadium 12 i 13 sierpnia.

Rodzinny zespół po raz pierwszy dotrze też do Polski - 30 maja 2024 r. wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Jonas Brothers w Polsce. Kiedy sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż dla klientów City Handlowy rozpocznie się 2 sierpnia o godz. 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 3 sierpnia o godz. 10:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się 4 sierpnia o godz. 10:00.

Występy w ramach trasy "The Tour" odbywać się będą pod szyldem "Five Albums. One Night" - każdego wieczoru zespół wykona hity pochodzące z wydanych dotychczas na świecie pięciu albumów (nie licząc pierwszej płyty "It's About Time" z 2006 r.).

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.