Jesienno-zimowy maraton koncertowy w Klubie Stodoła. Dżem, Paweł Domagała i kto jeszcze?

Sprawdź listę nadchodzących wydarzeń, które odbędą się jeszcze w 2023 roku.

22 listopada 2023 - Paweł Domagała

Gra w filmie i teatrze, koncertuje, wydaje płyty, pisze piosenki i monologi kabaretowe, podkłada głos w filmach animowanych. Nie rozstaje się z gitarą, stara się równocześnie być radykalnie pokorny i radykalnie pewny siebie. Pawła Domagałę można kojarzyć z takich filmów jak "80 milionów", "Planeta Singli" czy "Wkręceni", a w ostatnim czasie również ze spektakularnych dokonań muzycznych. Już 22 listopada Paweł Domagała zaprezentuje w Warszawie utwory z najnowszego albumu "Narnia" oraz największe hity z poprzednich płyt, na czele z uwielbianym "Weź nie pytaj".

23 listopada 2023 - Smolasty

Smolasty to wokalista, raper i producent tworzący muzykę z pogranicza R&B, pop i rap. Współpracował z takimi wykonawcami jak Robert Gawliński, Białas, Kaz Bałagane, Otsochodzi, Kizo, PlanBe czy Chada. Pod koniec 2022 roku ukazał się jego ostatni album "Almost Goat", który uzyskał status potrójnie platynowej płyty. Single Smolastego mają na Youtube ponad 640 milionów wyświetleń. Jednak największym sukcesem rapera są jego koncerty, które przyciągają tysiące fanów. Doskonały kontakt z publicznością oraz spontaniczność Smolastego wywołują prawdziwy entuzjazm.

24 listopada 2023 - T.LOVE

Po hucznej celebracji 40-lecia aktywności scenicznej, 30-leciu wydania kultowej płyty "King" oraz premierze najnowszego albumu “Hau! Hau!", który zdobył status złotej płyty, T.LOVE wraca na deski Klubu Stodoła! Warszawski koncert grupy odbędzie się już 24 listopada 2023 i będzie doskonałą okazją, aby usłyszeć na żywo ikoniczne utwory, wspólnie świętować niedawne jubileusze, a co więcej, odśpiewać Muńkowi huczne "Sto lat!" z okazji 60. urodzin, które miały miejsce 5 listopada. Gościem specjalnym koncertu będzie Mrozu. W roli supportu zaprezentuje się projekt Jacka "Perkoza" Perkowskiego i wokalistki Martyny Włodarczyk - Brudno.

26 listopada 2023 - Kasia Lins

Po trzyletniej przerwie, Kasia Lins powraca z nowym materiałem, a raczej z... miłosnym crime story. Albumem "Omen" wyraźnie przypieczętowuje swój wyrazisty styl, znany nam choćby z poprzedniego wydawnictwa "Moja wina", jednocześnie dając odczuć świeżość w podejściu do brzmienia i aranżu. Już 26 listopada artystka zaprezentuje materiał z nowej płyty na scenie warszawskiej Stodoły, w ramach Zabójczej Trasy.

28 listopada 2023 - Andrzejki z Andrzejem Poniedzielskim

Andrzeja Poniedzielskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. To postać doskonale znana i ceniona w kręgach kabaretowych, poetyckich i literackich. W trakcie wyjątkowego andrzejkowego koncertu Andrzeja Poniedzielskiego w Klubie Stodoła, który odbędzie się 28 listopada 2023, warszawska publiczność będzie miała okazję spotkać się z inteligentnym i łagodnym humorem artysty. Ze sceny wybrzmią satyryczne piosenki o kobietach, mężczyznach oraz szczęściu, okraszone wysublimowanym dowcipem i inteligencją mistrza słowa.

29 listopada 2023 - Zdechły Osa

Zdechły Osa to twórca, którego nie sposób nazwać ani raperem, ani rockmanem, ale z bez wątpienia jedna z bardziej wyrazistych osobowości polskiego undergroundu. Koncerty Osy to nie wylęgarnia rapowych ortodoksów, a pomieszanie z poplątaniem, w którym każdy szpont znajdzie miejsce dla siebie. 29 listopada artysta wystąpi w Stodole w ramach trasy Thrash Tour. Nie będzie o ciuszkach, furach i pieniądzach, tylko o tym, że jesteśmy poskładani przez życie, ale próbujemy żyć.

1 i 2 grudnia 2023 - Dżem

Zimowe koncerty Dżemu w Stodole to już prawdziwa tradycja. Zespół corocznie wypełnia warszawski klub po brzegi, gromadząc pod sceną kilka pokoleń wiernych fanów. Grupa ma dziś na koncie szesnaście albumów studyjnych, występy na scenach większości polskich festiwali oraz koncertowanie na jednej scenie m.in. przed The Rolling Stones, Ericem Claptonem, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd oraz AC/DC. W kwietniu 2018 cover legendarnego "Wehikuł Czasu" w Tauron Arenie Kraków wykonała sama Metallica. W 2023 roku giganci polskiego blues-rocka zagrają w Klubie Stodoła 1 oraz 2 grudnia.

5 grudnia - Liveurope Night (WSTĘP DARMOWY)

Zespoły i artyści z całej Europy już 5 grudnia wystąpią na scenie Klubu Stodoła. Liveurope Night to przegląd muzyczny, którego uczestnicy walczą o miejsce w line-upie Juwenaliów Politechniki Warszawskiej. Dwóch zwycięzców, wybranych przez jury, zagra na największej imprezie studenckiej w Warszawie już w maju 2024 roku! Na Liveurope Night wystąpią: NAHA (Czechy), Superserious (Islandia), The Ocelots (Irlandia), Postman (Ukraina), Alex Kelman (Słowacja).

7 grudnia 2023 - Nanga

NANGA to zespół założony w 2020 r. przez muzyków Lao Che - Filipa Różańskiego i Maćka Dzierżanowskiego. Współtworzą go Magda Dubrowska, wokalistka, basistka i autorka tekstów znana z takich zespołów, jak Gang Śródmieście i Utrata Skład, oraz Karol Gola, saksofonista i multiinstrumentalista grający m.in. w Pink Freud i Lao Che. Już 7 grudnia zespół zaprezentuje utwory z najnowszego albumu "Sport wojna i miłość".

9 grudnia 2023 - IRA 35-lecie

Legenda polskiego rocka, zespół IRA, obchodzi 35-lecie aktywności scenicznej. Po sukcesie trasy "IRA 35-lecie" grupa postanowiła kontynuować swoje jubileuszowe świętowanie. Zespół, który od trzydziestu pięciu lat zajmuje czołowe miejsce na polskich listach przebojów, przygotował specjalny urodzinowy koncert w Klubie Stodoła, który odbędzie się 9 grudnia. Nie zabraknie największych przebojów, a także muzycznych niespodzianek. IRA zapewnia, że będzie energetycznie, sentymentalnie, hitowo i refleksyjnie. W roli supportu zaprezentuje się trio Gadowska z Gachami.

10 grudnia 2023 - Cztery Pory Miłowania

Zespół, który zdobył uznanie dzięki swojej autorskiej muzyce, pisanej do wierszy polskich poetów, zaprasza na niezapomniany wieczór pełen artystycznych inspiracji. Podczas koncertu w Warszawie, grupa Cztery Pory Miłowania zaprezentuje swoje najważniejsze utwory, począwszy od debiutanckiego albumu "Litania do..." aż po najnowsze kompozycje z płyty "Śpiewa radość". Kompozycje dotkną zarówno codzienności, jak i spraw ostatecznych, tworząc niepowtarzalne przeżycia muzyczne.

12 grudnia 2023 - Mery Spolsky

Tych, którzy byli już na koncertach Mery Spolsky, do udziału w EROTIK ERA TOUR przekonywać nie trzeba. Ta trasa jest o tańcu do utraty tchu, odwadze w wyrażaniu siebie i pozbyciu się ograniczeń. Twórczość Mery Spolsky to jednak znacznie więcej niż dobra zabawa. Artystka jak zwykle ma coś do powiedzenia. Tym razem przygląda się tematom dotyczącym seksualności, ciałopozytywności, wstydu, relacji, oczekiwań wobec kobiet i daje temu bezkompromisowy wyraz w swoich tekstach.

13 grudnia 2023 - Jazz Band Młynarski-Masecki

Wybitny pianista Marcin Masecki razem z Janem Emilem Młynarskim powołali do życia zespół odwołujący się do starej tradycji polskich orkiestr jazzowych międzywojnia. W repertuarze Jazz-Bandu znalazły się utwory swingowe, w większości nieznane. Nie zabraknie też kilku wyjątkowych tang, z których autorstwa polscy kompozytorzy znani byli na całym świecie. Artyści zaprezentują warszawskiej publiczności swoje największe przeboje, w tym materiał z najnowszego albumu "Płyta z zadrą w sercu".

14 grudnia 2023 - Dziwna Wiosna

Dziwna Wiosna to warszawskie trio grające brudne i piękne rockowe piosenki. Gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, perkusista Łukasz Moskal i basista Wojtek Traczyk zaczęli grać razem w 2018 roku jako Superhuman Like Brando. W czerwcu 2021 zespół Dziwna Wiosna wydał swój debiutancki album, za który otrzymał nominację do Fryderyka. Latem grali na największych festiwalach muzycznych w Polsce oraz jako support zespołu Kings Of Leon. 14 grudnia zespół zagra w Warszawie swój ostatni koncert w ramach trasy Kilka Osób Przyszło 2 Tour, promującej ich drugi, nadchodzący album.

15 grudnia 2023 - WaluśKraksaKryzys

WaluśKraksaKryzys to najgłośniejszy debiut muzyki gitarowej ostatnich lat. Głośność najprawdopodobniej zawdzięcza ogromnej szczerości w tekstach i ciekawą kreację w braku kreacji. Jeden z najciekawszych wykonawców polskiej sceny alternatywnej już 15 grudnia zaprezentuje w Klubie Stodoła materiał promujący najnowszy album "+ Piekło + Niebo +"!

16 grudnia 2023 - Daria ze Śląska

Tej jesieni Daria ze Śląska wyrusza w swoją PIERWSZĄ TRASĘ, w ramach której już 16 grudnia zagra w Stodole. Wybrzmią utwory z płyty "Daria ze Śląska Tu była", składające się na bardzo osobistą, ale jednocześnie zaskakująco uniwersalną historię.

Klub Stodoła systematycznie zapowiada również koncerty, które odbędą się w pierwszej połowie 2024 roku. Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in.:

6 stycznia 2024 - Kult

14 stycznia 2024 - Świetliki

28 stycznia 2024 - Waglewski Fisz Emade

9 lutego 2024 - Kazik & Kwartet ProForma

10 lutego 2024 - KAZIK

1 marca 2024 - Myslovitz

10 marca 2024 - Antoni Syrek-Dąbrowski