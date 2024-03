Jason Derulo przyjedzie do Polski. Przed nim wystąpi polska gwiazda

"To będzie elektryzujący, magiczny wieczór i niezwykle rzadka okazja, żeby zobaczyć gwiazdę tego formatu, co Jason Derulo na żywo. Amerykański piosenkarz, tancerz i choreograf - jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na światowym rynku muzycznym wykona przed warszawską publicznością zarówno utwory z nowej płyty, jak i hity, które przyniosły mu gigantyczną sławę na całym świecie" - zapewniają organizatorzy.

Koncert Jasona Derulo: Blanka w roli supportu

Występ u boku dużej międzynarodowej gwiazdy to dowód na to, że Blanka nie zwalnia tempa i realizuje swoje muzyczne cele. Wokalistka ma na swoim koncie diamentową płytę za singel "Solo". Utwór "Rodeo" zgromadził ponad 15 milionów odtworzeń, a jej najnowszy utwór "Cara Mia" szybko zdobył popularność wśród słuchaczy największych polskich rozgłośni radiowych.

Blanka zapewnia, że kwietniowy koncert na Torwarze, gdzie wystąpi przed Jasonem Derulo, będzie pełen spektakularnych momentów i bezpośredniego kontaktu z publicznością.

Jason Derulo - niepowtarzalny styl

"Artysta łączący w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i R’n’B, stworzył swój niepowtarzalny styl, który trudno zaszufladkować, a każdy jego występ to spektakularny, perfekcyjnie przygotowany show, porywający publiczność do szalonej zabawy" - czytamy w zapowiedzi. W ciągu kilkunastu lat kariery sprzedał łącznie ponad 250 mln singli, a aż 20 spośród jego utworów pokryło się platyną. Całkowita liczba streamów Jasona Derulo w sieci zamyka się astronomiczną liczbą 21 miliardów!

Dziś ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych i ponad 20 singli, a 16 lutego 2024 miała miejsce premiera wyczekiwanego od niemal dekady albumu - "Nu King", do którego zaprosił takie nazwiska, jak Michael Bublé, Meghan Trainor, Nicki Minaj czy wokalista zespołu Maroon 5 Adam Levine.

Przełomem dla kariery Derulo był wydany w 2009 roku singiel "Whatcha Say", który dotarł do pierwszego miejsca prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Sukces ten powtórzył w 2020 roku kochany na całym świecie singel "Savage Love", który zdobywał szczyty list przebojów w 16. krajach, w tym ponownie pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100. Status gwiazdy Derulo utrwaliły inne jego wielkie hity, które również osiągały sukcesy na listach przebojów, takie jak: "Swalla", "Wiggle", "Talk Dirty", "Love Not War", "Acapulco", "Want to Want Me" czy "Take You Dancing".

"Koncert na Torwarze będzie niepowtarzalną okazją, by usłyszeć światowe hity Jasona Derulo z różnych okresów jego kariery na żywo i to w fantastycznej, scenicznej i tanecznej oprawie" - zapewniają organizatorzy.