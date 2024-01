W piosence "Spicy Margarita" Jason Derulo zrobił coś, z czego słynie - do całkiem nowej piosenki wplótł ukochany od dekad przebój. Tym razem padło na kultowe "Sway" Deana Martina, wyśpiewane jednak przez Michaela Bublé . Warto przypomnieć, że 20 lat temu to właśnie ten artysta po latach przypomniał ten wielki utwór słuchaczom na całym świecie - dotąd wersja w wykonaniu Michaela zgromadziła 415 milionów streamów.

"Spicy Margarita" to pierwsza w historii muzyczna kooperacja międzynarodowych ikon królujących na listach przebojów. Premiera łączy się z obchodzonym w USA światowym dniem margarity (22 lutego). Singiel ukazuje się po tym, jak Bublé niedawno gościł w nowym podcaście Derulo "On The Road".

"Muzyka Michaela była ważną częścią mojego życia. Puściłem mu więc 'Spicy Margarita', a on natychmiast się tym zainteresował. Zapytał: 'Czy mogę z chłopakami dodać trochę orkiestracji?'. A ja na to: 'No pewnie, że tak!'. Jego wersja była niewiarygodna. Dokładnie taka, jak sobie wyobrażałem. Ma latynoski klimat z odrobiną brazylijskiego funku. Jestem naprawdę podekscytowany, że wszyscy mogą to usłyszeć" - mówi o utworze Jason Derulo.

Posłuchaj "Spicy Margarita":

Tego połączenia nie spodziewał się nikt! Jason Derulo i Michael Bublé razem w "Spicy Margarita"

"Korzenie tego, co robię i co kocham - czyli standardy, Great American Songbook - idealnie pasują do wszystkiego, co Jason tworzy muzycznie. Połączenie oldschoolowych standardów z bardziej nowoczesnym popowym brzmieniem było tylko kwestią czasu i wiedziałem, że jeśli ktoś to zrozumie, to będzie to Jason. Z miejsca byłem podekscytowany, a demo powaliło mnie na kolana. Bardzo się cieszę, że wszyscy w końcu usłyszą 'Spicy Margarita' i mam nadzieję, że pokochają tę piosenkę tak bardzo, jak my" - dodaje Michael Bublé.

"Spicy Margarita" rozpoczyna kolejny pracowity rok dla Jasona Derulo. 16 lutego pogromca list przebojów ujawni swój 27-utworowy projekt "Nu King", który już teraz dostępny jest w przedsprzedaży. Projekt będzie zawierał wcześniej wydane przeboje i nową muzykę.

Kim jest Jason Derulo? Kim jest Michael Bublé?

Jason Derulo jest znanym hitmakerem - jego piosenki zgromadziły miliardy odsłuchów w serwisach streamingowych, sprzedał ponadto aż 250 milionów singli, wśród nich multiplatynowe i platynowe hity, jak: "Wiggle" (feat. Snoop Dogg), "Take You Dancing", "Talk Dirty" (feat. 2 Chainz) czy "Whatcha Say". Derulo ma też na koncie trzy utwory, które przekroczyły miliard streamów: "Swalla" (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign), "Want To Want Me" i "Savage Love (Laxed - Siren Beat) " (z Jawsh 685). Ten ostatni zajął nawet pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, a także podbił listy przebojów w 16 krajach.

Z blisko 200 milionami obserwujących na platformach społecznościowych, Jason Derulo jest również jedną z największych gwiazd TikToka, obecnie 4. najczęściej obserwowanym mężczyzną na platformie i 11. w ogóle.

Michael Bublé natomiast sprzedał ponad 75 milionów albumów na całym świecie i postrzegany jest jako jeden z najlepszych artystów koncertowych wszech czasów. W trakcie kariery zdobył 5 nagród Grammy, 15 statuetek Juno, gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i na Canada's Walk of Fame. Ponadto wydał 6 multiplatynowych albumów i zgromadził ponad 14 miliardów streamów. Jedenasty studyjny album Michaela, "HIGHER" (2022) był jego dziewiątym w Top 10 na liście Billboard's Top Album Sales Chart i siódmym z rzędu albumem, który zadebiutował w Top 3.