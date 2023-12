Jason Derulo: Koncert w Polsce odwołany! Gwiazdor jednak nie przyjedzie do Krakowa

Koncert Jasona Derulo w Polsce został odwołany. Gwiazdor popu miał zagrać w naszym kraju 11 grudnia 2023 roku, czyli za cztery dni. Jak poinformowała TAURON Arena Kraków, koncert na pewno nie będzie miał miejsca w podanym terminie. Nie wiadomo na razie, czy będzie przełożony, czy może został definitywnie odwołany.

"UWAGA! Zaplanowany na 11 grudnia 2023 r. koncert Jasona Derulo w TAURON Arenie Kraków nie odbędzie się. Czekamy na ustalenie nowej daty wydarzenia przez organizatora. Wszelkie pytania prosimy zadawać organizatorowi: MOMusic" - napisali w oficjalnym wydarzeniu na Facebooku.

Jak na razie organizator wydarzenia nie zamieścił w sprawie żadnej oficjalnej informacji. W komentarzach w mediach społecznościowych możemy przeczytać, że osoby posiadające bilet dostały e-mail z informacją o odwołaniu koncertu.

Warto dodać, że 1 grudnia Derulo przełożył koncert w Barcelonie, który miał odbyć się 6 grudnia. Nowa data wydarzenia to 2 kwietnia 2024 roku. Tamtejsi promotorzy jako przyczynę podali "problemy logistyczne poza kontrolą organizatora".

O wokaliście zrobiło się głośno w Polsce nie tylko za sprawą wielkich hitów. Artysta zdecydował się przywitać Nowy Rok 2022 w Polsce - wówczas przyjechał do Zakopanego, gdzie zagrał na imprezie sylwestrowej TVP. Za swój występ miał zgarnąć nawet ponad 1 mln złotych.

Wcześniej wokalista pojawił się w naszym kraju m.in. na imprezie sylwestrowej w Warszawie 2014/2015, a także podczas solowego koncertu w Torwarze (2018).

Jason Derulo - kim jest?

Jason Derulo to amerykański artysta łączący w swojej twórczości elementy popu, hip-hopu i R'n'B. W ciągu kilkunastu lat kariery ugruntował swoją pozycję na światowym rynku muzycznym, sprzedając łącznie ponad 250 mln singli, a 20 spośród jego utworów pokryło się platyną.

Urodzony w 1989 roku piosenkarz i tancerz, choreograf, producent muzyczny oraz autor tekstów. Pierwsze występy rozpoczął mając zaledwie pięć lat, a trzy lata później napisał swoją pierwszą piosenkę "Crush on You". Studiował w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Następnie został odkryty przez wpływowego producenta J. R. Rotema, który zaproponował mu współpracę z Warner Music Group. Kamieniem milowym w rozwoju kariery Jasona Derulo okazał się rok 2009, kiedy to wydany przez niego jego singel "Whatcha Say" dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Aktualnie artysta ma na swoim koncie cztery albumy studyjne i ponad 20 singli. Podczas swojej kariery współpracował m.in. z takimi gwiazdami, jak: BTS, Nicki Minaj, Pitbull, czy David Guetta. Jednym z największych przebojów Jasona Derulo jest wydany w 2020 roku singel "Savage Love" (178 mln wyświetleń na Youtube), który zdobywał szczyty list przebojów w 16. krajach, w tym ponownie pierwsze miejsce amerykańskiego Billboard Hot 100.

Status gwiazdy Jasona Derulo utrwaliły inne jego hity, które również osiągały sukcesy na listach przebojów, takie jak: "Swalla", "Wiggle", "Talk Dirty", "Love Not War", "Acapulco", "Want to Want Me" czy "Take You Dancing".

Derulo w wielu wywiadach podkreśla, że jego pasjami, oprócz śpiewania, są taniec, teatr, a także media społecznościowe. Jego instagramowy profil obserwuje niemal 30 milionów ludzi, a na Tik-Toku ma ponad 1,3 miliarda polubień i prawie 60 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych TikTokerów na świecie. Artysta pracuje aktualnie nad swoim długo wyczekiwanym piątym albumem studyjnym. Poprzedni - "Everything Is 4" - został wydany w 2015 roku.