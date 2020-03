Jarocin Festiwal 2020 odwołany z powodu koronawirusa

1 / 19

Glastonbury Festival, a w pełnej wersji Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, to jeden z największych na świecie festiwali muzycznych. Odbywa się w Anglii w pobliżu wsi Pilton w hrabstwie Somerset. Pięć festiwalowych dni wypełnia nie tylko muzyka, głównie alternatywna lub spod znaku szeroko pojętego rocka, ale jest tam też miejsce dla szeroko pojętej sztuki. Pierwszy festiwal odbył się 19 września 1970. Obecnie odbywa się on regularnie z przerwami, co pięć lat jest rok, który ma pozwolić zregenerować się ziemi i miejscu, gdzie odbywa się ogromne wydarzenie oraz dać odpocząć lokalnym mieszkańcom i organizatorom. Dziś festiwal jest jednym z tych najbardziej kultowych, przyciąga nie tylko fanów, ale przede wszystkim największe międzynarodowe gwiazdy i charakteryzuje się coraz większym rozmachem. Zobaczcie przekrojową galerię ciekawszych zdjęć z poprzednich edycji wydarzenia, które po części oddają klimat miejsca i pokazują wybrane gwiazdy, które obecne były na tym nie tylko prestiżowym, ale też modnym festiwalu. Festiwalowa publiczność podczas jednego z koncertów w 2013 roku.