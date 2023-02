Choć jeszcze nie minął rok od wydania jego trzeciego albumu - album "Leap" ukazał się 8 lipca 2022 roku - w najnowszym wywiadzie dla serwisu "Guitar", James Bay opowiedział o pracy nad kolejnym krążkiem. Tym razem chce sięgnąć do swoich gitarowych korzeni i wzorując się na muzycznych idolach, planuje nagrać album, któremu bliżej będzie do spontanicznych występów na scenie aniżeli zbioru wypracowanych, precyzyjnie nagrywanych kawałków.

"W przypadku moich bohaterów, większość ich piosenek, które uznaję za swoje ulubione, została nagrana za pierwszym lub drugim podejściem. Dzięki temu utwory mają w sobie rodzaj wolności, beztroski. Właśnie tego próbuję teraz w studiu" - przyznał Bay.

Reklama

Autor przeboju "Us" wyznał, że na nowej płycie chce odejść od schematu nagrywania utworów "fragment po fragmencie" i postawić na większy luz, zupełnie, jak na początku swojej kariery.

"Ostatnio staję przed mikrofonem z gitarą akustyczną - zupełnie, jak wtedy, gdy brałem udział w wieczorach przy otwartym mikrofonie - i śpiewam, występuję. To doskonała zabawa, uwalnia mnie od stresu związanego z bardzo precyzyjnym nagrywaniem utworów" - wyjaśnił brytyjski piosenkarz. Dodał, że na nowej płycie planuje także zaprezentować pełnię swoich gitarowych umiejętności.

Zapytany o to, kiedy jego kolejny album trafi do rąk słuchaczy podkreślił, że prace nad płytą są na razie na wczesnym etapie. Zatem o kolejnej premierze możemy mówić najwcześniej za rok. Na szczęście jego ostatni album "Leap" nie zdążył się jeszcze "zestarzeć" i to właśnie utwory z tej płyty artysta zaprezentuje podczas swojego czerwcowego koncertu w Warszawie. Sprzedaż biletów na występ Brytyjczyka rozpocznie się 23 lutego.