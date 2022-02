Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Kujawskiego Centrum Kultury i muzyków z grupy Quidam, przy znaczącym wsparciu (i poparciu) Prezydenta Miasta Inowrocławia. Od 2009 współorganizatorem festiwalu jest Wydawnictwo "Rock-Serwis".



Koncerty festiwalowe odbywają się w Teatrze Letnim w samym sercu Parku Solankowego. Do udziału w festiwalu zapraszani są wykonawcy niekoniecznie zbieżni stylistycznie, jednak trafiający swoją twórczością do wrażliwych słuchaczy o otwartych umysłach. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi.

Reklama

Podczas dotychczasowych edycji festiwalu, publiczność miała okazję podziwiać w akcji takich wykonawców, jak m.in. Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Lacrimosa, Focus, Anathema, Brendan Perry, Riverside, Tim Bowness, IQ, Pain Of Salvation, RPWL, Motorpsycho, Mostly Autumn, Anektoden, Ozric Tentacles, Nosound, Airbag, Gazpacho, Haken, The Pineapple Thief, Soen, Wolf People, Eivør, Quidam, Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum, Lebowski, hipersoniK, Meller/Gołyźniak/Duda, Mystery, iamthemorning i Collage.

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa impreza została odwołana.

Główną gwiazdą tegorocznej edycji będzie brytyjska grupa Wishbone Ash. W 2020 roku ten jeden z najbardziej wpływowych gitarowych zespołów w historii rocka świętował 50-lecie działalności. W 2022 natomiast przypada 50. rocznica płyty "Argus".



Od początku kariery członkowie zespołu szukali inspiracji w brytyjskiej tradycji folkowej, amerykańskim jazzie i rhythm'n'bluesie, grali na całym świecie, zachwycając zarówno publiczność, jak i krytyków, a teraz zdobywają nowe pokolenie fanów. Charakterystycznym elementem brzmienia grupy jest melodyjny dialog dwóch gitar, który wywarł wpływ na zespoły takie jak Thin Lizzy, Lynyrd Skynyrd, a ostatnio - Opeth.

Wideo The King Will Come

Dyskografia formacji obejmuje 25 albumów studyjnych, 11 koncertowych i pięć koncertowych DVD oraz film dokumentalny "This is Wishbone Ash".



Korzenie zespołu sięgają roku 1966, kiedy perkusista Steve Upton założył grupę o nazwie Empty Vessels, w której towarzyszyli mu Martin Turner (wokal, bas) i gitarzysta Glen Turner. Szybko zmienili nazwę na Tanglewood i wyruszyli do Londynu, gdzie podczas koncertu w Country Club w Hampstead zwrócili na siebie uwagę menedżera Milesa Copelanda, który był pod ogromnym wrażeniem wpływów jazzu i rocka progresywnego i zaproponował muzykom współpracę.

Po odejściu Glena Turnera do zespołu dołączyli dwaj gitarzyści: David Alan "Ted" Turner i Andy Powell. Potrzebna była też nowa nazwa; po kilku "niewypałach" Copelanda zdecydowano się na Wishbone Ash. Zespół odbywał próby w domu menedżera, pracując nad zupełnie nowym repertuarem. Nie minęło dużo czasu, gdy wystąpił jako support Deep Purple, a zagrany podczas próby dźwięku jam Powella i Ritchiego Blackmore'a przyniósł kontrakt z amerykańską wytwórnią Decca.



Obecnie zespół występuje w składzie: Andy Powell (gitara, śpiew), Mark Abrahams (gitara), Bob Skeat (bas) i - od niedawna - Mike Truscott (perkusja). Dyskografię zamyka wydany w styczniu 2020 roku album "Coat of Arms", promowany singlem "We Stand As One".

Clip Wishbone Ash We Stand As One

Poza Wishbone Ash podczas Ino-Rock Festival 2022 wystąpią również Leprous (Norwegia), Villagers Of Ioannina City (Grecja) i polskie formacje Besides i Baśnia.

Ceny biletów: 219 zł (od 25 lutego).