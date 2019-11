Impact Festival 2020: Skillet i nowe gwiazdy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Cztery zespoły dołączyły do składu przyszłorocznej edycji Impact Festival. Impreza dla fanów cięższych brzmień w 2020 r. powróci do Atlas Areny w Łodzi.

Skillet powraca do Polski / Andrea Friedrich/Redferns /Getty Images

Artykuł Impact Festival 2019: Tool, Alice In Chains i dźwiękowe piekło [RELACJA, ZDJĘCIA]

Impact Festival przez trzy ostatnie lata odbywał się w Tauron Arenie Kraków.

Reklama

W tym roku głównymi gwiazdami byli Tool, Alice In Chains i Black Rebel Motorcycle Club.

Po pięciu latach impreza powróci do Atlas Areny w Łodzi. Poprzednio w tym miejscu Impact odbył się w 2015 r., a na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Slipknot, Godsmack i Gojira.

Przyszłoroczna edycja odbędzie się 2 czerwca 2020 r. Do głównych gwiazdą - pionierów nu metalu z grupy Korn i Bring Me The Horizon - dołączają Of Mice & Men (scena główna), Skillet, Royal Republic i The Last Internationale (scena druga).

Skillet ma na koncie złote, platynowe i podwójnie platynowe albumy, zajmuje wysoką pozycję na liście najlepiej sprzedających się zespołów rockowych XXI wieku, gromadząc ponad 1 miliard streamów w samym tylko 2018 roku.

Do 2019 roku nie tylko zdobyli kilka nominacji do nagród Grammy i sprzedali ponad 12 milionów albumów na całym świecie, ale także otrzymali nagrodę Billboard Music Award za podwójną platynową płytę "Awake". Pochodzący z niej singel "Monster" nadal pozostaje "jednym z najbardziej streamowanych rockowych utworów wszech czasów".

Impact Festival - Kraków, 11 czerwca 2019 r. Zdjęcia fanów 1 / 12 Tak bawiła się publiczność podczas Impact Festival 2019 w Tauron Arenie Kraków Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

W ciągu prawie dekady zespół Of Mice & Men występował u boku takich zespołów jak m.in. Metallica, Linkin Park, Slipknot i Queens of the Stone Age.

Royal Republic to rockowy band ze szwedzkiego Malmö założony w 2007r. przez Adama Grahna (wokal, gitara), Hannesa Irengårda (gitara), Jonasa Alména (gitara basowa) i Pera Andreassona (perkusja). Dotychczasowy dorobek zamyka piąta płyta "Club Majesty".



"The Last Internationale są moimi ulubieńcami spośród nowej fali rockowych rebeliantów. Są surowi i prawdziwi i łączą wrażliwość rocka z East Village z energią Battleship Potemkin" - chwali kolejnych uczestników Impact Festival Tom Morello (gitarzysta Rage Against the Machine, Audioslave, SSSC, The Nightwatchman).