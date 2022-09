To właśnie Steven LaBrie pojawi się w składzie formacji na jesiennych występach w Polsce, gdzie zespół ma wielu oddanych fanów. Ten amerykański baryton pochodzenia meksykańskiego gościnnie dołączył do zespołu po niespodziewanej śmierci Carlosa Marina.

"To wspaniały, wielki artysta. Kochamy go i jestem pewien, że wy też!" - napisał na Instagramie Sebastien Izambard, jeden z wokalistów Il Divo.

Il Divo pamięci Carlosa Marina

Przypomnijmy, że Carlos Marin zmarł 19 grudnia 2021 roku w szpitalu w Manchesterze w wieku 53 lat. Trafił do niego po zakażeniu się koronawirusem. Tam został wprowadzony w stan śpiączki, a wkrótce zmarł. Jak donosiło "Daily Mail", wokalista miał być zaszczepiony jedną dawką preparatu Johnson & Johnson. W Wielkiej Brytanii miał zagrać świąteczną trasę razem z zespołem, którego członkiem był od 18 lat.



Obecna trasa Il Divo "Greatest Hits Tour" dedykowana jest pamięci Marina. W jej ramach zespół dwukrotnie wystąpi w Polsce - 17 października w Warszawie (COS Torwar) oraz 5 listopada w Krakowie (Tauron Arena). Ten drugi występ został przełożony o tydzień wcześniej - wcześniej był planowany na 12 listopada. Powodem zmiany są korekty w trasie koncertowej kwartetu.

"Wy w Polsce jesteście niesamowici, za każdym razem, gdy do was przyjeżdżamy. Tym bardziej cieszymy się z faktu, że jesienią będziemy gościć u was dwa razy. Ta nadchodząca trasa, ze względu na okoliczności związane ze śmiercią Carlosa ma ogromną moc. Najprawdopodobniej największą spośród wszystkich tras, jakie mieliśmy przez prawie 18 lat" - mówił Sebastien Izambard w wywiadzie dla Prestige MJM.

Jak zapowiada wokaliści, będą to ich najbardziej emocjonalne koncerty w karierze. Il Divo muzycznie zamierza się pożegnać ze zmarłym przyjacielem oraz zaśpiewać największe światowe hity.



Il Divo obok Sarah Brightman i Andrei Bocellego są głównymi przedstawicielami nurtu classical crossover, zwanego również pop-operą. Grupa w dorobku ma ponad 30 milionów płyt, które pokryły się złotem i platyną w 33 krajach.