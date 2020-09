House Of Death znów w siodle. Kiedy rusza trasa koncertowa "Back in the Saddle"?

20 koncertów zaplanowano w ramach ruszającej 2 października trasy "Back in the Saddle Tour 2020" grupy House Of Death. Na czele rockowej formacji stoją Titus, lider Acid Drinkers, oraz zwycięzca "The Voice of Poland" Juan Carlos Cano.

Juan Carlos Cano i Titus znają się od czasów "The Voice of Poland" (2014) /Tomasz Zukowski /East News

Pochodzący z Meksyku zwycięzca czwartej edycji "The Voice of Poland" Juan Carlos Cano połączył siły z Titusem, grającym na basie liderem Acid Drinkers. Nowy projekt pod nazwą House Of Death jest kontynuacją grupy Anti Tank Nun.

Tamta formacja ( posłuchaj! ) powstała w 2013 roku, gdy Titus poznał 14-letniego wówczas gitarzystę Igora Gwaderę (o którym Tytus mówi, że to fenomen, któremu nie można pozwolić zgasnąć). Początkowo razem mieli zrealizować wspólne nagranie studyjne i teledysk do niego. Jednak po kilku wspólnych próbach Titus stwierdził, że byłoby zbrodnią na rock'n'rollu nie zrobić płyty i wspólnego projektu muzycznego z Igorem. Skład zespołu zasilili muzycy grupy Nikt: Adam Bielczuk (gitara) i Bogumił "Mr Bo" Krakowski (perkusja).

Po dłuższej przerwie Titus, Bielczuk i Krakowski postanowili kontynuować wspólne granie pod nowym szyldem House Of Death - wokalistą został Juan Carlos Cano (Titus skupił się tylko na basie).

Własnym sumptem kwartet wypuścił debiutancki album "Midnight Special". Promująca go trasa została przerwana wiosną przez pandemię koronawirusa.

Zespół zapowiada jednak, że jest "znowu w siodle". Tak właśnie - "Back in the Saddle Tour 2020" zatytułowano kolejną serię koncertów, która rusza 2 października występem w Mieroszowie. W sumie do końca listopada zaplanowano odwiedziny w 20 miastach (m.in. Poznań, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Toruń, Szczecin).

W programie pojawi się w całości materiał z płyty "Midnight Special" i "liczne niespodzianki", nad którymi zespół pracował podczas ostatnich miesięcy, gdy muzycy zostali uziemieni w domach.