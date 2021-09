Grand Festival Róbrege im. Roberta Brylewskiego 2021: Gwiazdami Lech Janerka oraz Brinsley Forde & Aswad Experience [PROGRAM, BILETY]

Grand Festival Róbrege jest najstarszym festiwalem muzyki alternatywnej w stolicy.

Od 2019 r. dedykowany jest zmarłemu Robertowi Maksymilianowi Brylewskiemu - współtwórcy i założycielowi Festiwalu (obok Sławomira Rogowskiego i Pawła Rozwadowskiego), wielkiej postaci polskiej muzyki niezależnej.

Wokalista, gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia zmarł 3 czerwca 2018 r. po kilkutygodniowej śpiączce w wieku 57 lat.

Wspomniany Paweł "Kelner" Rozwadowski (m.in. Deuter, Izrael, tworzony z Brylewskim duet Max i Kelner oraz projekt Kabaret Starszych Punków) zmarł 11 października 2020 r. Miał 58 lat.

Obecnie w skład Rady Programowej Festiwalu wchodzą: Sławomir Rogowski (ówczesny szef Klubu Hybrydy, gdzie festiwal odbywał się w latach 80.), Dariusz Malejonek (lider Maleo Reggae Rockers, wcześniej m.in. Izrael, Houk, Kultura, Moskwa, Armia), córki patrona festiwalu Sara Brylewska i Ewa Brylewska oraz Dariusz Świerczek, jeden z producentów Stołecznej Estrady.



Gwiazdami tegorocznej edycji będą Brinsley Forde & Aswad Experience (projekt lidera brytyjskiej grupy Aswad) oraz Lech Janerka - ikona polskiej sceny niezależnej.



Brinsley Forde na Róbrege wystąpi z big bandem, składem muzyków z polskich zespołów: Shashamane, Paprika Korps, Bakshish, Maleo Reggae Rockers i Świetliki.



Na festiwalu zagrają także Seven Rivers & Kapitan Kivi, The Beat Rootz, a całość zakończy Maleo Live Dub Act.

Seven Rivers & Kapitan Kivi to nowa formacja z Wrocławia. Nazwa nawiązuje do siedmiu rzek przepływających przez miasto. Zespół to połączenie dwóch pokoleń oraz wybuchowa mieszanka stylów i energii. Jego trzon stanowią wyjadacze polskiej sceny reggae, grający wcześniej w takich składach jak Tumbao, Stage of Unity, Bednarek czy Jamal - Piotrek "Zwierz" Stanclik i Wojtek "Woo" Łuczkiewicz. Połączyli oni siły z młodą krwią: Łukaszem Kieblem i Marcinem Witulskim, grającymi wcześniej m.in. w Green Roots i Dubrising. Za mikrofonem stoi Kajetan Pochroń a.k.a. Kapitan Kivi (m.in. Young Pistols i Propaganda Sound System).

The Beat Rootz powstali w Warszawie w 2018 r. z miłości do reggae. Wokalista Stefano Auguste "Rasta Nation" z Mauritiusa, połączył siły z muzykami z wieloletnim doświadczeniem w graniu w zespołach reggae, takich jak: Transmisja, Galago Band, Rocka's Delight, Stage of Unity, Vibes'n'Power oraz The Bartenders.



Maleo Live Dub Act to nowa odsłona dobrze znanego na scenie niezależnej Dariusz "Maleo" Malejonka. Muzyk na Róbrege wystąpi w odsłonie dubowej wybranych utworów Maleo Reggae Rockers.

Kim był Robert Brylewski?

Urodzony w 1961 roku Robert Brylewski był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Od lat 70. współtworzył lub brał udział w kilkunastu projektach muzycznych, z którymi wydał łącznie kilkadziesiąt płyt. Bliski był mu nie tylko punk rock, ale także reggae i muzyka elektroniczna.

W 1978 roku Robert Brylewski współtworzył zespół The Boors, który rok później, po zmianach w składzie, zmienił nazwę na Kryzys. Grupa zakończyła działalność w 1981 roku; następnie Brylewski, wraz z liderem zespołu Tilt Tomaszem Lipińskim, założył Brygadę Kryzys. W 1982 artyści wydali płytę pt. "Brygada Kryzys", uznaną za pierwszy w Polsce album punkowy, a później - za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii polskiej muzyki rockowej.



W tym samym roku Brygada Kryzys zakończyła działalność, a Brylewski powołał do życia swój kolejny projekt - Izrael, który był pierwszym polskim zespołem grającym reggae. Grupa nagrała osiem płyt, w tym "Biada, biada, biada", "Nabij faję" i "Duchowa rewolucja".



Wideo IZRAEL - Psalm 125

W latach 1985-1993 Robert Brylewski grał również w rockowym zespole Armia, z którym wydał cztery albumy: "Armia", "Legenda", "Czas i byt", a także koncertowy "Exodus".



Wideo Armia - Opowieść Zimowa

W 1991 roku reaktywował Brygadę Kryzys; nagrał m.in. płytę zatytułowaną "Cosmopolis". Dwa lata później grupa znów zakończyła działalność.

W latach 90. muzyk uczestniczył w takich projektach jak: Max i Kelner, Falarek Band, The Users, Dyliżans i Poganie. Nagrał też dwie solowe płyty z muzyką elektroniczną - "Warsaw Beat" i "Warsaw Beat II".

W 2003 roku po raz trzeci reaktywowano Brygadę Kryzys, trzy lata później - Izrael. W 2008 roku działalność wznowił Kryzys, czego owocem było wydawnictwo zatytułowane "Kryzys komunizmu".