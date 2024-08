Gra w legendzie metalu. Smutne słowa przed koncertem w Polsce

Główną gwiazdą czwartkowego koncertu w Klubie Progresja w Warszawie będzie amerykańska ikona thrash metalu - Exodus. W roli gościa specjalnego pojawią się ich rodacy z bluźnierczego Deicide . Jedna z legend death metalu pod koniec kwietnia wypuściła nowy album "Banished by Sin" . Z kolei publiczność rozgrzeje zespół Blood Red Throne zaliczany do czołówki norweskiego death metalu.

Założony w 1979 r. w Kalifornii Exodus nie zdobył aż tak wielkiej popularności, jak zaliczane do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu grupy Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax . W mediach przetoczyła się debata, czy Exodus nie należy się jednak miejsce w Wielkiej Piątce. O zasługach formacji dla tego gatunku mówił wielokrotnie m.in. Scott Ian (gitarzysta Anthrax). Inni zaliczają Exodus do tzw. drugiej Wielkiej Czwórki, wymieniając grupę obok zespołów Testament, Overkill i Death Angel .

Dodajmy, że to w Exodus zaczynał Kirk Hammett , obecny gitarzysta Metalliki , a Gary Holt - gitarzysta Exodus - jest także muzykiem Slayera . Przez kalifornijską grupę przewinęli się również m.in. Paul Bostaph (perkusista Slayera ) i John Tempesta (perkusista Testament, The Cult, Helmet i Roba Zombie ).

"Kiedy zaczęli rozdawać muzykę, nie ma biznesu. Nie sprzedajemy płyt. Jeśli nie wyjdziemy i nie sprzedamy koszulek, nie zarobimy pieniędzy. Jestem sprzedawcą koszulek. Nie jestem muzykiem. Jestem dosłownie wędrownym sprzedawcą gadżetów. To właśnie robimy. Gramy muzykę, żeby przyciągnąć ludzi do sklepu i sprzedać im nasze cholerne rzeczy z nadrukami" - stwierdził smutno Jack Gibson w podcaście prowadzonym przez Danielle Bloom .

"Po prostu trzeba zrobić furorę w sieci. Ja nie wiem, jak to zrobić. Nie pytaj mnie o to. Mam pięćdziesiąt lat na karku. Jest to dla mnie całkowitą tajemnicą. Nie wiem, w jaki sposób rzeczy stają się teraz popularne, poza sporym szczęściem" - odpowiedział Jack Gibson na pytanie o rady dla młodych zespołów.