Koncertom Godspeed You! Black Emperor towarzyszą analogowe wizualizacje z taśm szpulowych i lampowych projektorów. Muzyka grupy, która w swej twórczości łączy potęgę epickiej muzyki gitarowej, eklektyzm post-rocka, punkową bezkompromisowość, śmiałość improwizacji i skupioną ekspresję nowej klasyki trafia do fanów z najróżniejszych zakątków dźwiękowego świata.

Koncerty Kanadyjczyków odbędą się w Warszawie (14 kwietnia 2024, Progresja), Gdańsku (16 kwietnia, B90) oraz Krakowie (17 kwietnia, Kamienna12).

GY!BE działają na własnych zasadach - przez ponad 25 lat istnienia opublikowali ledwie dwa oficjalne zdjęcia, nie nakręcili teledysku, udzielili niewielu wywiadów, nigdy nie mieli strony internetowej ani kont w mediach społecznościowych. Niewiele zespołów rockowych w XXI wieku było tak wytrwałych w dążeniu do tego, by ich twórczość mówiła sama za siebie.

Dotychczasowy dorobek zamyka wydany w 2021 r. album "G_d's Pee AT STATE'S END!".



Bilety na koncerty w Polsce trafiły już do sprzedaży.

Wideo