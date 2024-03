"Gniew, rozpacz, bunt i radość". Izraelscy metalowcy z Orphaned Land wracają do Polski [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Oprac.: Michał Boroń Koncerty

W grudniu 2023 r. Orphaned Land podzielili się z fanami koncertowym albumem "A Heaven You May Create", będącym zapisem obchodów 30-lecia ich działalności. To właśnie ten materiał łączący prog metal z orientalnym brzmieniami metalowcy z Izraela promować będą 15 września w Hydrozagadce w Warszawie. Wiemy, kto będzie im towarzyszył w stolicy.

Kobi Farhi (Orphaned Land) w akcji /Gary Wolstenholme/Redferns /Getty Images