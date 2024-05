"Nightfloating", 11. i pierwszy od czterech lat longplay depresyjnych black / doommetalowców z Włoch, zarejestrowano w Elfo Studio. Produkcją (w tym miksem) zajęli się Daniele Mandelli oraz muzycy Forgotten Tomb. Mastering odbył się w Twilight Studio pod okiem Davide Tavecchii. Okładkę zaprojektował grecki artysta Satta La Main Verte.

"Jesteśmy dumni z nowej płyty, włożyliśmy w nią mnóstwo pracy, a fakt, że zostanie wydana na 25-lecie zespołu, czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Ten album to czysty Forgotten Tomb, a zarazem świeże podejście do naszego stylu" - napisali Włosi.

Nowy materiał zespołu pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Ferdinando "Herr Morbid" Marchisio ujrzy światło dzienne 12 lipca pod banderą polskiej Agonia Records. Wytwórni z Piły szykuje wersję CD, specjalny boks, kilka edycji winylowych oraz kasetę.

Dodajmy, że pod koniec września Forgotten Tomb wyruszą w trasę po Europie, w ramach której zagrają 1 października we wrocławskim klubie Liverpool oraz dzień później na deskach klubu RudeBoy w Bielsku-Białej. W "Monochromatic Visions Tour" weźmie też udział blackmetalowy Nocturnal Depression z Francji.

Włosi podzielili się już z fanami tytułowym utworem z "Nightfloating". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Forgotten Tomb Nightfloating

Forgotten Tomb - szczegóły albumu "Nightfloating" (tracklista):

1. "Nightfloating"

2. "A Chill That You Can't Taint"

3. "This Sickness Withered My Heart"

4. "Unsafe Spaces"

5. "Drifting"

6. "A Despicable Gift".