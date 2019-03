​Florence and the Machine: Koncert w Łodzi. Co przygotowali polscy fani w Atlas Arenie?

Uwielbiana nad Wisłą Florence Welch w piątek (15 marca) razem z zespołem Florence and the Machine ponownie wystąpi w naszym kraju. Co przygotowali polscy fani na koncert w Atlas Arenie w Łodzi?

Florence Welch zawsze jest gorąco witana w Polsce /Rune Hellestad- Corbis/ Corbis /Getty Images

Polscy sympatycy Florence and the Machine wielokrotnie wykazywali się oddaniem dla swojej idolki, jak choćby przygotowując pamiętne wianki na głowy.

Reklama

W Atlas Arenie w Łodzi zaplanowali dwie akcje koncertowe.

Pierwsza z nich to "We Will Shine a Light" podczas "100 Years" - papierową torbę lub torebkę śniadaniową rozświetlą latarki w telefonach komórkowych, co da efekt lampionów.

Z kolei akcja "Stars Do Not Take Sides" w trakcie piosenki "Cosmic Love" to świecenie telefonem przez kawałeczek kolorowej folii. Rekwizyty organizatorzy z polskiego fanklubu Florence będą rozdawać przed koncertem.

Clip Florence & The Machine Cosmic Love

Po trzech świetnie przyjętych albumach ("Lungs", "Ceremonials" i "How Big, How Blue") zespół wokalistki Florence Welch promuje obecnie najnowszą płytę "High As Hope".

"Wiadomo, że to zawsze jest skomplikowany proces, a ja na pewno nie rozgryzłam wszystkiego, jednak czuję, że 'High As Hope' to dobre odzwierciedlenie miejsca, w którym obecnie się znajduję jako artystka. Czuję, że jestem bardziej szczera, na pewno mam większy komfort sama ze sobą".

Delikatna i pewna siebie Florence Welch 1 7 W piątek, 29 czerwca, swoją czwartą płytę "High as Hope" wydała grupa Florence and the Machine dowodzona przez rudowłosą wokalistkę, Florence Welch. Jeszcze przed premierą album promowały single: "Big God", "Hunger" oraz "Sky Full of Song". Autor zdjęcia: Vincent Haycock Źródło: materiały prasowe 7

To najbardziej osobisty materiał w karierze Florence, opowiadający o dorastaniu w południowym Londynie, związkach, rodzinie i sztuce. To również pierwszy album, gdzie wokalistka objęła funkcję współproducentki. Gościnnie w nagraniach wsparli ją m.in. Sampha, Kamasi Washington, Kelsey Lu czy Jamie xx.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Florence and The Machine na Orange Warsaw Festival 2018 INTERIA.TV

Florence w Łodzi poprzedzi zespół Young Fahters. Dla laureatów Mercury Prize będzie to pierwszy halowy koncert w Polsce.

Zobacz teledysk "Big God":



Clip Florence & The Machine Big God

Sprawdź tekst utworu "Big God" w serwisie Teksciory.pl