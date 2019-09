Five Finger Death Punch i Megadeth: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

12 lutego 2020 r. w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi grupa Five Finger Death Punch. W roli gościa specjalnego zobaczymy legendę thrash metalu - Megadeth.

Ivan Moody (Five Finger Death Punch) w akcji /Adam Bettcher /Getty Images

Amerykańska grupa Five Finger Death Punch ogłasza swoją największą trasę koncertową po europejskich arenach, która odbędzie się w styczniu i lutym 2020 r.

Clip Five Finger Death Punch Blue On Black (feat. Kenny Wayne Shepherd, Brantley Gilbert & Brian May)

W roli gościa specjalnego zaprezentuje się legenda thrash metalu - Megadeth.

Koncerty otwierać będzie zespół Bad Wolves, który szykuje się wydania drugiego albumu (25 października).

"Skład jest potężny. Bad Wolves był przełomowym odkryciem ostatnich lat i z pewnością uda im się podgrzać atmosferę. Megadeth nie wymaga przedstawiania, są absolutnymi legendami. Wkład Dave'a Mustaine'a w ten gatunek jest nieoceniony. Uważam go za jednego z ojców założycieli nie tylko thrashu, ale i heavy metalu w ogóle, ponieważ jego riffy i gra na gitarze wpłynęły na wszystkich, którzy znaleźli się w promieniu eksplozji Megadeth... a to ogromny promień" - mówi Zoltan Bathory, gitarzysta Five Finger Death Punch.

Lider Megadeth również zaprasza na trasę: "Będziesz miał kłopoty, jeśli nie przyjdziesz na nasz koncert z Five Finger Death Punch na początku 2020 roku. Nie możesz tego przegapić. Do zobaczenia wkrótce!".

Zespół zaliczany do tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu (obok Metalliki, Slayera i Anthrax) pracuje obecnie nad nowym albumem studyjnym, będącym kontynuacją płyty "Dystopia" (2016).



Megadeth - Katowice, 13 czerwca 2018 r. 1 / 9 Zobacz zdjęcia z koncertu Megadeth w katowickim Spodku - Dave Mustaine Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne od 13 września od 9:00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż Artysty: od poniedziałku, 9 września, godz. 13:00 do piątku,13 września do 8:00.

Przedsprzedaż Megadeth: od wtorku, 10 września, godz. 11:00 do piątku, 13 września do godz. 8:00.

Przedsprzedaż dla Klientów Citi Handlowy od środy, 11 września od 10:00 i do piątku, 13 września do 8:00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl rozpocznie się 12 września o 10:00 i potrwa do 13 września do godz. 8:00.

Wideo Dave Mustaine (Megadeth) ma raka gardła (Cover Video/x-news)