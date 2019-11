Fish: Pożegnalne koncerty w Polsce w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Pod koniec listopada 2020 r. na kolejne dwa koncerty do Polski powróci Fish, były wokalista grupy Marillion. W naszym kraju promować będzie pożegnalny album "Weltschmerz", a także przypomni utwory z solowego debiutu "Vigil In a Wilderness Of Mirrors".

W ramach trasy "Weltschmerz" / "Vigil In a Wilderness Of Mirrors" Fish zaśpiewa w Krakowie (11 listopada 2020 r., Klub Studio) i Wrocławiu (12 listopada 2020 r., Klub A2).

Zapowiadany już przez nas album "Weltschmerz" ukaże się w maju 2020 roku i będzie ostatnim rozdziałem w muzycznej karierze szkockiego wokalisty.

Wrocław - 130 zł przedsprzedaż / 150 zł w dniu koncertu

Kraków - stojące: 130 zł przedsprzedaż / 150 zł w dniu koncertu; siedzące: 165 zł przedsprzedaż / 185 zł w dniu koncertu.

Szkocki wokalista od lat cieszy się dużą popularnością nad Wisłą, gdzie po raz pierwszy występował jeszcze z Marillion w 1987 r.

W sumie w Polsce dał już kilkadziesiąt koncertów w wielu miastach. Po raz ostatni gościł u nas w połowie tego lipca, gdy wystąpił podczas festiwalu Prog In Park w Warszawie.



"Mam nadzieję, że czekanie będzie tego warte. Zawsze mówiłem, że nie chcę wydawać albumu tylko dla samego faktu, ale chcę wydać płytę, kiedy jest gotowa i kiedy jestem przekonany, że to najlepszy materiał, na jaki mnie stać. To moja ostatnia płyta i chcę, aby była moim najlepszym solowym projektem" - podkreślał Fish, bo premiera "Weltschmerz".