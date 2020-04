Koronawirus wciąż rozprzestrzenia się po świecie. Odwoływane są kolejne imprezy, również te zaplanowane na okres wakacyjny.

Festiwal Roskilde 2020 odwołany z powodu koronawirusa /Felix Kunze/Redferns /Getty Images

Na całym świecie potwierdzono już prawie 1,5 mln zachorowań, ponad 88 tys. osób zmarło.



Najwięcej zarażeń - ponad 430 tys. - odnotowano w USA. Dramatyczna sytuacja jest również we Włoszech (139 tys. zarażonych), Hiszpanii (148 tys.) i Niemczech (113 tys.). W Polsce wykryto 5205 przypadków zarażenia koronawirusem, 159 osób zmarło.

Odwoływane są kolejne imprezy masowe. Decyzję o anulowaniu wydarzenia podjęli m.in. organizatorzy Glastonbury - jednego z największych festiwali na świecie. Przełożono również galę wprowadzenia nowych gwiazd do Rockandrollowego Salonu Sław, która miała się pierwotnie odbyć 2 maja.

Teraz o anulowaniu imprezy zdecydowali organizatorzy festiwalu Roskilde. 50. jubileuszowa edycja duńskiego festiwalu miała trwać od 27 czerwca do 4 lipca.

"Jesteśmy zdruzgotani. Obawialiśmy się tego, ale wciąż mieliśmy nadzieję, że tak się to nie skończy. Ryzyko infekcji wirusem jest zbyt duże w tak dużych skupiskach. W rezultacie w tym lecie Roskilde Festival się nie odbędzie" - czytamy w oświadczeniu.



"50. edycja Roskilde miała być czymś wyjątkowym. Mieliśmy wrócić do korzeni festiwalu, jednocześnie patrząc w przyszłość" - dodali organizatorzy, informując jednocześnie, że obchody jubileusze zostają przesunięte na następny rok.

Podczas tegorocznej edycji mieli wystąpić m.in. Kendrick Lamar, Haim, Faith No More, Deftones i The Strokes.