Legenda muzyki elektronicznej, zespół Faithless, ogłosił kolejną niespodziankę dla swoich fanów. Niedługo przed występem w warszawskiej Progresji, formacja zapowiedziała, że zagra jeszcze jeden koncert w Polsce. Tym razem wybór padł na Wrocław, gdzie 3 grudnia 2024 roku Faithless wystąpi w Centrum Koncertowym A2. To świetna wiadomość dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów na warszawski koncert, który wyprzedał się w błyskawicznym tempie.

Faithless - nowe brzmienie i energia na żywo

Faithless, zespół, który zrewolucjonizował muzykę elektroniczną, zdobył serca fanów na całym świecie w połowie lat 90. Ich unikalne połączenie trip-hopu, house’u i brzmień elektronicznych sprawiło, że utwory takie jak "Insomnia", "God Is A DJ" czy "We Come 1" stały się hymnami klubowej sceny. Debiutancki album "Reverence" wydany w 1996 roku, szybko zyskał status kultowego, a kolejne płyty tylko umacniały pozycję zespołu na muzycznym piedestale.

W 2024 roku, po ośmiu latach przerwy, Faithless powraca na scenę, co wywołało falę entuzjazmu wśród fanów i krytyków muzycznych. Zespół zaprezentował nowy, oszałamiający show podczas trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Europie na początku tego roku. Ich występy jako headliner na prestiżowych festiwalach takich jak Glastonbury, Wilderness czy Bestival zostały ocenione niezwykle pozytywnie, co potwierdza, że Faithless wciąż ma wiele do zaoferowania na scenie.

Mery Spolsky: "Nigdy nie byłam modelką" Łukasz Smardzewski INTERIA.PL

Faithless - koncerty w Polsce

Najbliższy koncert Faithless odbędzie się już w piątek, 6 września, w warszawskim klubie Progresja. Bilety na to wydarzenie zostały wyprzedane w mgnieniu oka, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę długą nieobecność zespołu na scenie oraz ich status w świecie muzyki elektronicznej. Dla tych, którzy nie zdążyli kupić biletów, ogłoszenie kolejnego koncertu we Wrocławiu to niepowtarzalna szansa, aby zobaczyć Faithless na żywo.

Centrum Koncertowe A2 we Wrocławiu to idealne miejsce na taki występ. Znane ze świetnej akustyki i przestronności, A2 gościło już wielu wybitnych artystów, a grudniowy koncert Faithless z pewnością zapisze się w historii tego miejsca jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku.

Faithless na żywo - czego można się spodziewać?

Nowy program koncertowy Faithless to prawdziwa uczta dla fanów elektronicznych brzmień. Zespół nie tylko wykonuje swoje największe hity, ale także wprowadza nowe elementy, które sprawiają, że każdy koncert jest wyjątkowym przeżyciem. Publiczność może liczyć na niezapomniane wizualizacje, energetyczne sety DJ-skie oraz charyzmatyczny występ wokalisty, który od lat jest twarzą i głosem Faithless.

Setlista na trasie obejmuje zarówno klasyczne utwory, które stały się nieodłączną częścią historii muzyki elektronicznej, jak i nowe kompozycje, które z pewnością przypadną do gustu zarówno starym fanom, jak i tym, którzy dopiero odkrywają muzykę zespołu.

Rozwiń

Zobacz też: