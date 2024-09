Szeroką popularność zdobył na początku XXI wieku za sprawą utworów "The Beat Goes On", "Love Generation" (pamiętny wakacyjny hit z gwizdaniem) i "World, Hold On" . Współpracował z m.in. Shaggym, Seanem Paulem, Raffaellą Carrą, Pitbullem, Sophie Ellis-Bextor, Akonem, Robbiem Williamsem i Shabba Ranksem . W dorobku ma także remiksy hitów Madonny , Rihanny , Serge'a Gainsbourga i Davida Guetty .

"Jestem załamany dzisiejszą nocą. To był koszmar. To była najgorsza impreza w całej mojej karierze. Wchodzisz do klubu w pięknym miejscu, w Mykonos, piękne dziewczyny, myślisz, że będzie świetna zabawa. Grałem to, co zawsze: French touch, spróbowałem trochę komercyjnego tech house'u, czegoś bardziej deepowego... Ludzie nie ruszali się wcale, filmując wszystko swoimi telefonami. Nie wiem na co czekali. 'World Hold On', 'Love Generation', wszystkie moje hity... stali zamrożeni, kompletnie martwi. Jestem tym załamany. Może to moja wina, nie wiem. Nie wiem co się wydarzyło. (...) Ja nigdy nie czułem się tak znudzony po imprezie. Co za g..no" - powiedział Bob Sinclar na Instagramie.