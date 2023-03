Evanescence na koncercie w Polsce! Gdzie i kiedy zagrają?

Evanescence przyjadą do Polski na jeden koncert - występ zaplanowany jest na 5 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Organizatorem koncertu jest Mystic Coalition, czyli sojusz firm tworzony przez Knock Out Productions, Mystic Production i B90.

Przypomnijmy, że zespół miał zagrać w naszym kraju w grudniu, u boku Within Temptation. Niestety, w dniu koncertu organizator wydarzenia ogłosił, że grupa nie pojawi się w gliwickiej Arenie. Powodem są problemy zdrowotne wokalistki.



Evanescence - koncert w Polsce

Amerykański zespół Evanescence zaczął kształtować się w Little Rock już na początku lat 90. Założyciele - wokalistka Amy Lee oraz gitarzysta i autor tekstów Ben Moody - znają się jeszcze z wczesnego dzieciństwa. Wspólnie pracować zaczęli w liceum, od czasu gdy Ben usłyszał Amy grającą na fortepianie i śpiewającą "I'd Do Antyhing For Love" Meat Loaf.

Evanescence w Warszawie (20 czerwca 2017r.) 1 / 23 We wtorek 20 czerwca na Torwarze w Warszawie wystąpiła amerykańska grupa Evanescence. Był to pierwszy koncert formacji dowodzonej przez wokalistkę Amy Lee w naszym kraju Źródło: INTERIA.PL Autor: Marcin Bąkiewicz

Debiutancki krążek grupy, pt. "Fallen" ukazał się na wiosnę 2003 roku. Materiał powstał w Los Angeles pod okiem producenta Dave Fortmana. Prezentowane kompozycje w niezwykły sposób łączą w sobie piękno i ciężką muzykę. W warstwie tekstowej Evanescence odkrywają mroczne, introspekcyjne tematy miłości, desperacji i rozpaczy.

Pierwszy singel z tej płyty, utwór "Bring Me To Life" z gościnnym udziałem Paula McCoya z formacji 12 Stones do dziś pozostaje największym przebojem zespołu.