Enea Spring Break 2019: Kolejna porcja ogłoszeń

​W dniach 25-27 kwietnia 2019 roku odbędzie się kolejna edycja poznańskiego Enea Spring Break. Do Darii Zawiałow dołącza dołączają nowi wykonawcy: Marysia Starosta, Alice Phoebe Lou, Kwiat Jabłoni, Lazy Jack And The Spinning Jenny, Wczasy oraz Przybył.

Marysia Starosta wystąpi na Enea Spring Break 2019 /Wojciech Olszanka / East News

Przyszłoroczna edycja największego polskiego festiwalu showcase’owego Enea Spring Break Showcase Festival & Conference będzie szóstą odsłoną tego poznańskiego wydarzenia.

Jak co roku w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania wystąpi ponad setka wykonawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych oraz warsztatów.

Największa scena festiwalu zlokalizowana będzie, podobnie jak w trzech ostatnich latach, na Placu Wolności. Udział w koncertach na Placu Wolności (Enea Stage) będzie gwarantowany dla każdego, kto zakupi karnet. W innych miejscach decydować będzie pojemność.

Clip Marysia Starosta Hibiskus