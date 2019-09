​Editors: Koncert w Polsce w 2020 r. z nową płytą "Black Gold" [DATA, MIEJSCE, BILETY]

5 lutego 2020 r. w hali COS Torwar w Warszawie zagra mająca wielu fanów nad Wisłą brytyjska grupa Editors. Formacja będzie promować nowy album "Black Gold".

Na czele Editors stoi Tom Smith /Francesco Prandoni /Getty Images

Płyta "Black Gold" (premiera 25 października) zawierać będzie 13 przebojów z 15-letniej kariery Editors oraz trzy nowe utwory.

Clip Editors Frankenstein

Premierowe nagrania to "Upside Down", hymn festiwalowy "Frankenstein" oraz tytułowy, gotycko dramatyczny utwór "Black Gold", który właśnie ma swoją premierę.



Zdjęcie na okładkę "Black Gold" zostało wykonane przez nagradzanego fotografa Nadava Kandera, a okładkę albumu zaprojektował znany grafik Tom Hingston (Massive Attack, Chemical Brothers, The Rolling Stones). Album będzie również dostępny w luksusowej wersji 2 CD, która zawiera drugą płytę z ośmioma wersjami stripped-back utworów z katalogu zespołu zatytułowanego "Distance: The Acoustic Recordings".



"Rozmowy o 'Best Of...' ciągnęły się przez ostatnie trzy lub cztery lata, ale nigdy nie czuliśmy żeby był to właściwy moment. Zawsze braliśmy się za nowy album" - mówi Tom Smith (wokal, gitara, pianino).

Wideo Editors – Black Gold (Audio)

Brytyjczycy ponownie zwrócili się do Garretta "Jacknife" Lee (m.in. U2, Snow Patrol, R.E.M., The Killers), producenta i laureata nagrody Grammy, który współpracował z Editors nad ich drugim albumem "An End Has a Start", aby wyprodukować trzy nowe utwory, które pasowałyby do kolekcji utworów obejmującej 15 lat, 6 albumów studyjnych i ponad 2,5 miliona sprzedanych albumów.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Editors Smokers Outside The Hospital Door

Bilety na koncert w Warszawie w ogólnej sprzedaży od piątku, 13 września od 10.00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy: 11 września, 10.00 - 13 września, 9.00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl: 12 września, 10.00 - 13 września, 9.00.



"W dzisiejszych czasach długowieczność może nie być postrzegana jako cool, ja uważam, że jest. Ugruntowaliśmy to, czym jest nowa wersja zespołu i myślę, że nowe piosenki pokazują, że zespół jest nienasycony. Zawsze czuliśmy się jak outsiderzy, ale chcieliśmy pisać piosenki, które łączą się emocjonalnie z ludźmi i rezonują w głębszy sposób. To może brzmieć pretensjonalnie i wymyślnie, ale są ludzie, dla których nasz zespół wiele znaczy. Tego zawsze chciałem" - podkreśla Tom Smith.

Clip Editors Papillon