Ed Sheeran: Koncert w Polsce w 2022 r. Występ w ramach trasy "+ - = ÷ x Tour" [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Ed Sheeran podczas trasy "+ - = ÷ x Tour" wystąpi na europejskich stadionach w roku 2022. Tournée rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku, a Brytyjczyk zagra w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Środkowej Europie i Skandynawii, jak również powróci na londyński stadion Wembley, aby zagrać trzy koncerty na przełomie czerwca i lipca.

Będzie to pierwsza stadionowa trasa Sheerana od czasu "Divide Tour" z lat 2017 - 2019. Podczas nowego tournée Ed po raz pierwszy wykonywać będzie materiał z najnowszego albumu "=". Fani będą mogli również doświadczyć wyjątkowej produkcji, z okrągłą sceną na środku stadionu.

Ed Sheeran: Koncert w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Ogólna sprzedaż biletów na wszystkie kraje rozpocznie się 25 września. Wejściówki będzie można nabyć na oficjalnej stronie wokalisty.

Ed Sheeran i płyta "=". Kiedy premiera?

"=" (premiera 29 października) to czwarta odsłona serii albumów z symbolami oraz najbardziej dopracowane dzieło w dorobku Sheerana, który nie boi się wkraczać na nowe terytorium.

Płyta będąca następcą "÷" (Divide), to próba oszacowania własnego życia i ludzi, którzy je wypełniają. Ed Sheeran zastanawia się nad różnymi etapami miłości ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), porusza kwestię straty bliskiej osoby ("Visiting Hours"), wytrwałości ("Can't Stop The Rain") czy ojcostwa ("Sandman", "Leave Your Life"), pochylając się również nad swą rzeczywistością i sławą ("Tides"). Muzycznie "=" to bogata paleta od charakterystycznych dla Eda gitarowych utworów i ballad na najwyższym poziomie, po mocniejsze, pełne euforii produkcyjne momenty i pierwszy wakacyjny hit w jego katalogu - "Bad Habits" ( sprawdź! ).

Ed Sheeran w hołdzie dla Michaela Gudinskiego - zobacz teledysk "Visiting Hours"

Na "=" Ed celuje w intymny klimat, a zarazem codzienną zwyczajność, szukając uniwersalnych prawd, jak chociażby w "Visiting Hours" - utworze ( sprawdź! ), w którym Ed próbuje pogodzić się ze stratą swego mentora, Michaela Gudinskiego, a który napisał niedługo po jego śmierci. Wykonany po raz pierwszy podczas uroczystości żałobnych w marcu, ten poruszający utwór opatrzony został oszczędnym klipem z udziałem bliskich przyjaciół Michaela w chórkach - Kylie Minogue i Jimmy'ego Barnesa.

Materiał napisany i nagrany został w Suffolk, Londynie, Szwecji i Los Angeles. Producentami wykonawczymi dzieła są Ed Sheeran, FRED ("No.6 Collaborations Project") oraz Johnny McDaid ("Divide"), z kolei współautorami i producentami utworów są ponadto Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby oraz Ben Kweller.

Brat Eda, Matthew Sheeran, który jest kompozytorem, odpowiada za aranżacje smyczkowe w "First Times" i "The Joker And The Queen". Okładka stanowi kolaż zdjęć motyla, który symbolizuje wątek nowego życie na albumie, oraz abstrakcyjnego obrazu autorstwa Eda.

"'=' to bardzo osobista płyta i dla mnie bardzo ważna. W ciągu kilku ostatnich lat moje życie bardzo się zmieniło. Ożeniłem się, zostałem ojcem, doświadczyłem straty bliskiej osoby i nad tym wszystkim próbowałem się zastanowić na nowej płycie. To taki mój album o wchodzeniu w dorosłość i nie mogę się doczekać, kiedy go wszyscy poznacie" - opowiada Ed Sheeran.

W czerwcu Brytyjczyk wydał singel "Bad Habits", który był jego 10. numerem 1 na brytyjskiej liście przebojów. Utwór od 7 tygodni z rzędu znajduje się na szczycie zestawienia i jest singlem, który najszybciej w tym roku sprzedał się w nakładzie przekraczającym pół miliona egzemplarzy.

Ed Sheeran - szczegóły płyty "="

1. "Tides"

2. "Shivers"

3. "First Times"

4. "Bad Habits"

5. "Overpass Graffiti"

6. "The Joker And The Queen"

7. "Leave Your Life"

8. "Collide"

9. "2step"

10. "Stop The Rain"

11. "Love In Slow Motion"

12. "Visiting Hours"

13. "Sandman"

14. "Be Right Now".

Przypomnijmy, że ostatnio Brytyjczyk zrobił sobie przerwę i skupił się na życiu prywatnym. W sierpniu 2020 roku na świat przyszła jego córka Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Mamą dziewczynki jest Cherry Seaborn, miłość wokalisty z czasów szkolnych, którą poślubił w styczniu 2019 r.