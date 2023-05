Dying Fetus na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Uznani grind / deathmetalowcy z Baltimore wystąpią 31 lipca w katowickim klubie P23 i 1 sierpnia na deskach warszawskiej Proximy.

Na obu polskich koncertach zespół dowodzonego przez grającego na gitarze wokalistę Johna Gallaghera usłyszymy nie tylko klasyczne kompozycje formacji, ale i utwory z nowego albumu Dying Fetus, którego premierę w barwach filadelfijskiej Relapse Records zaplanowano na ten rok.

U boku Dying Fetus zobaczymy deathmetalową grupę Frozen Soul z Teksasu, która już 19 maja wyda nakładem niemieckiej Century Media Records swój drugi longplay "Glacial Domination". Bilety na imprezy organizowane przez poznańską agencję WiniaryBookings dostępne są w cenie 109 zł.

Następcę "Wrong One To Fuck With", ósmego albumu Dying Fetus z 2017 roku, pilotują wypuszczony w 2022 roku singel "Compulsion For Cruelty" oraz opublikowany na początku lutego numer "Unbridled Fury". Wideoklip do tego drugiego możecie zobaczyć poniżej: