Dying Fetus: Sprawdź nowy singel "Compulsion For Cruelty"

"Compulsion For Cruelty" to pierwszy nowy numer uznanej grupy z Baltimore od ponad pięciu lat.

Singel trafił na rynek w wersji cyfrowej w piątek, 2 września, nakładem filadelfijskiej Relapse Records. Tego samego dnia Dying Fetus rozpoczęli trasę po USA i Kanadzie, na której pojawią się także formacje Knocked Loose, Terror i Omerta.

"Wrong One To Fuck With", ostatnia duża płyta Amerykanów, miała swą premierę w połowie 2017 roku. Przypomnijmy, że trzon składu Dying Fetus tworzą grający na gitarze wokalista John Gallagher, śpiewający basista Sean Beasley oraz perkusista Trey Williams.

Do singla "Compulsion For Cruelty" nakręcono teledysk w reżyserii Erika DiCarlo ze studia SquareUp. Możecie go zobaczyć poniżej: