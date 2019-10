Dreamstate Europe 2020 w Gliwicach: Kolejne gwiazdy ogłoszone [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Cosmic Gate i Key 4050 dołączyli do składu drugiej polskiej odsłony Dreamstate Europe - jednego z największych trance'owych festiwali na świecie. Kto pojawi się 18 kwietnia 2020 r. w Arenie Gliwice?

Cosmic Gate wystąpi podczas Dreamstate Europe 2020 w Gliwicach /Paul Bergen/Redferns /Getty Images

Podczas Dreamstate Europe 2019 w Arenie Gliwice bawiło się 10 tysięcy fanów muzyki trance dla których wystąpiło 18 światowych gwiazd, m.in. Paul Van Dyk, Paul Oakenfold, Markus Schulz, Menno de Jong, Giuseppe Ottaviani i Alpha 9.

Wideo Giuseppe Ottaviani Live @ Dreamstate Europe 2019

Reklama

Festiwal narodził się w USA z inicjatywy Insomniac - największej na świecie agencji, związanej z muzyką elektroniczną, odpowiedzialnej między innymi za Electric Daisy Carnival (EDC), Escape Halloween czy Beyond Wonderland.

Początki Dreamstate to koncert w San Bernardino w Kalifornii w2015 roku. W line upie znalazły się takie gwiazdy jak Ace Ventura, Giuseppe Ottoviani, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, John O'Callaghan, Ally&Filla, Astrix. Po niespełna 5 latach festiwal obecny jest m.in. w Meksyku, Kanadzie, Australii i większości stanów USA.

Do tej pory ogłoszono, że podczas Dreamstate Europe 2020 wystąpią Markus Schulz, Craig Connelly, Simon O'Shine, Adina Butar, Haliene, AA Meeting i Giovanni Ottaviani.

Kolejni wykonawcy, którzy zaprezentują się w Gliwicach to Cosmic Gate i Key 4050.

Irlandzki duet Key 4050 tworzą John O'Callaghan (znany jako JOC szef wytwórni Subculture) i Bryan Kearney (prowadzi renomowaną wytwórnię Kearnage Recordings).



Nazwa Key 4050 sięga początków ich wczesnej współpracy, kiedy O'Callaghan mieszkał w mieszkaniu w Dublinie, który wymagał podania kodu dostępu do budynku. Pierwsze oficjalne produkcje duetu pojawiły się w 2016 r., był to debiutancki utwór "Dinklebot". Rok później Key 4050 zaprezentował swoją oficjalną światową premierę na Dreamstate SoCal 2017.

Nominowani do Grammy (za najlepszy remiks 2019 r.) Cosmic Gate (Nic Chagall i Bossi) to jeden z najpopularniejszych duetów muzyki elektronicznej w Niemczech. W dorobku mają takie przeboje, jak "am2pm", "Fall Into You" i "Falling Back". Remiksowali wszystkich wielkich - od kompozytorów z Hollywood, takich jak James Horner (Avatar / Titanic), po gwiazdy sceny dance'owej, jak Armin van Buuren czy Tiësto.

Organizatorzy Dreamstate w 2020 r. szykują dodatkowy dzień imprezy - w piątek 17 kwietnia 2020 r. w mniejszej hali gliwickiej Areny odbędzie się oficjalne "before party" - Dreamstate PresentsMenno Solo. Gwiazdą będzie holenderska legenda muzyki trance - Menno de Jong.

Bilety do sprzedaży trafią 4 listopada.