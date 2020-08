"Dorosłe Dzieci Solidarności": specjalny koncert TVP. Kto wystąpi?

Region Gdański NSZZ "Solidarność" oraz Telewizja Polska organizują specjalny koncert na 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność".

Marek Piekarczyk będzie jednym z gości koncertu "Dorosłe Dzieci Solidarności" /Beata Zawrzel / Reporter

Koncert zaplanowany jest na poniedziałek, 31 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 20.

"Pragniemy serdecznie zaprosić do wysłuchania wyjątkowego telewizyjnego koncertu 'DOROSŁE DZIECI SOLIDARNOŚCI' - zorganizowanego z okazji 40 rocznicy historycznego Strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, które stały się początkiem lawiny Wolności, jaka objęła cała Polskę I naszą część Europy.



Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych, które w finale doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej" - czytamy w opisie wydarzenia.

"Twórcy koncertu stworzyli pełne symboliki, nowoczesne widowisko, w które tchnęli ducha tamtych czasów. Niebagatelną rolę w wydarzeniach sierpniowych odegrała piosenka. Strajkujący stoczniowcy, stłoczeni w niewielkiej sali BHP, słuchali utworów polskich artystów, których przeboje było słychać z radioodbiorników na terenie całej stoczni. Podczas koncertu widzowie usłyszą je w nowych aranżacjach - z udziałem orkiestry symfonicznej pod batutą Radosława Labahuy i solistów" - zapowiadają organizatorzy.



Podczas koncertu wystąpią m.in.: Olga Szomańska, Marek Piekarczyk, Skubas, Jacek Bończyk, Marcin Januszkiewicz, Maciej Musiałowski, Ania Rusowicz, Wojciech Cugowski, Zuza Jabłońska, Mateusz Ziółko, Natalia Sikora i Janusz Radek. Wykonają utwory m.in. Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego.Widowisko poprowadzą Agnieszka Oszczyk i Radosław Pazura.

Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP1.